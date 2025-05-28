Верховный суд (ВС) России отказался списать долги мужчине, который набрал в разных банках десять потребительских кредитов, а спустя время попал под сокращение штата и был признан банкротом. Такое решение стало неожиданным и говорит об ужесточении подхода к списанию непогашенных долгов, пишет «Коммерсантъ».

Экономколлегия ВС рассматривала дело по просьбе самого банкрота, недовольного решениями нижестоящих судов. Как рассказывает издание, Павел Росс взял десять кредитов на сумму 7,4 млн рублей, причем девять из них — за одну неделю в сентябре 2022 года. Обязательства по ним он исполнял до января 2023 года, после чего потерял работу на московском заводе с зарплатой 133 тыс. рублей и инициировал свое банкротство. Как ранее сообщала газета, Павел погорел на сетевом маркетинге, куда вложил кредитные средства.

В случае признания человека банкротом, по общему правилу, его долги списываются. Отказать в этом могут в некоторых случаях, например, если установлена его недобросовестность по отношению к кредиторам, поясняет «Ъ».

Росс завершил процедуру личного банкротства в мае 2024 года. Однако ВТБ и Россельхозбанк — два из восьми банков, в которых он брал кредиты — выступили против того, чтобы мужчине списали долги.

Спор между должником и банками разбирали в трех судебных инстанциях. Первая приняла сторону банков, вторая (апелляция), наоборот, списала долги Росса, решив, что кредиторы не предприняли всех действий для проверки его платежеспособности. Третья инстанция (кассация) снова поддержала требования банков.

После этого Павел Росс обратился в Верховный суд, экономколлегия которого, по статистике, отменяет решение нижестоящих судов в 98% случаев, говорится в статье. Но в этом случае коллегия не приняла аргументов должника и отказалась снять с него обязательства по погашению кредитов.

Как указано в определении ВС, добросовестный заемщик должен был при оформлении кредитов сообщать о том, что он делал это одновременно в разных банках. Иначе они не могли узнать об этом вовремя, поскольку данные в бюро кредитных историй обновляются не сразу, а в течение трех рабочих дней.

Кроме того, ВС решил, что гражданин скрыл от банков настоящую цель оформления кредитов, которые брал не на потребительские цели, а на траты в структурах сетевого маркетинга. В этом случае целью должно было значиться «развитие бизнеса», отметил Верховный суд.

В результате ВС квалифицировал действия Павла Росса как «умышленное сокрытие от банков информации о долговой нагрузке, невозможность обслуживания которой и повлекла банкротство должника» и оставил в силе решения нижестоящих судов в пользу ВТБ и Россельхозбанка.