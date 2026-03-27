В ближайшие дни в Москве и области ожидается аномально теплая погода, которая будет сопровождаться небольшими дождями. Об этом RTVI сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик рассказал, что сегодня, 27 марта, столичный регион заденет атмосферный фронт южного циклона — облачность усилится, а во второй половине дня местами, преимущественно на востоке, пройдут дожди.

«Осадки сохранятся и ближайшей ночью, а также в первой половине субботнего дня. При этом, если сегодня температура днем в Москве составит плюс 11-13 градусов, то завтра будет на градус теплее — 12-14 градусов», — заявил эксперт.

В воскресенье погоду возьмет под контроль антициклон, надвигающийся с запада, — дождей не ожидается, а столбики термометров поднимутся до 14-16 градусов, добавил Леус.

В понедельник, вторник и среду — с 30 марта по 1 апреля — регион окажется на северной периферии активного южного циклона, отметил он.

«Сильных дождей он в столице не вызовет, тем не менее погода будет облачной. Во второй половине дня в понедельник начнутся дожди, которые будут продолжаться с небольшими перерывами и во вторник, большую часть среды также местами будут идти небольшие дожди», — сказал собеседник RTVI.

При этом дневная температура в последние дни марта и первый день апреля будет комфортной и составит 14-17 градусов, ночью она тоже будет высокой — не ниже 2-6 градусов. «Заморозков в этот период в столице не ожидается», — отметил синоптик.