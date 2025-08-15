В России растет популярность среднего профессионального образования. В этом году в колледжи подали заявления больше 1,7 млн абитуриентов, а в вузы — более 1,3 млн, рассказала RTVI заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко. По ее данным, конкурс на бюджетные места в колледжах достиг 15 человек на место. Абрамченко также отметила, что «выпускников вузов должно стать меньше, а колледжей — больше» и оптимальное соотношение предполагает уменьшение доли получающих высшее образование до 30%, а сейчас структура выпуска составляет 50 на 50.

74% всех выпускников выбирают колледжи

Сегодня в российских колледжах завершился основной этап приемной кампании. По предварительным данным, абитуриенты подали более 1,7 миллиона заявлений, при выпуске из 9-х классов — около 1,66 млн человек, что немного больше чем в 2024 году. Около 1,5 миллиона поступающих подали документы через портал Госуслуг. Остальные 12% предпочли традиционный способ подачи заявлений лично. Для сравнения: в университеты поступали более 1,3 миллиона человек при выпуске из школ около 635 тысяч одиннадцатиклассников.

Результаты этой кампании демонстрируют значительные изменения в образовательных предпочтениях молодежи. В последние годы наблюдается устойчивый рост интереса к среднему профессиональному образованию, что подтверждается высоким конкурсом на бюджетные места и увеличением числа заявлений. В этом году в некоторых регионах интерес к среднему профессиональному образованию проявили и десятиклассники.

По прогнозам Минтруда, ежегодно на рынок труда необходимо привлекать около 2,2 миллионов человек. Также выпускников вузов должно стать меньше, а колледжей — больше. Это позволит удовлетворить спрос на квалифицированных специалистов. Сейчас структура выпуска примерно 50 на 50: чуть больше ребят получают высшее образование, хотя оптимальное соотношение предполагает уменьшение этой доли до 30%.

Документы в колледжи подавали не только вчерашние школьники, но и выпускники прошлых лет. Это положительный тренд: ранее из тех, кто не продолжил обучение после 9-го класса, 63% шли на курсы, 28% сразу начинали работать.

Статистика этого года подтверждает растущий интерес молодежи к колледжам как к альтернативе университетскому образованию — почти 74% всех выпускников. Получить востребованную профессию можно всего за три года, что ненамного дольше, чем учеба в 10-м и 11-м классах. И потом поступить в вуз без сдачи ЕГЭ на ту же специальность.

Самые популярные направления: IT, медицина и юриспруденция

Многие ребята подавали заявления сразу в два или три колледжа. Возможность подать заявления сразу в несколько образовательных организаций и на различные специальности появилась в этом году, что значительно расширило выбор. Через Госуслуги можно сразу оформить и договор на целевое обучение —29 тыс. человек воспользовались этой возможностью (пока меньше процента). Среди основных работодателей почти 40% составляют медицинские организации.

Несмотря на то что государство выделило почти 835 тысяч бюджетных мест в колледжах, конкуренция за них была очень высокой — до 15 человек на место. Продление приемной кампании до ноября позволит всем желающим воспользоваться шансом получить бесплатное образование. Но пока такое решение принято только в столице.

Высокий конкурс на бюджетные места и средний балл аттестатов говорят о серьезном повышении уровня подготовки поступающих. Если 4—5 лет назад средний балл аттестата был около 3, то сейчас он уже 4, а по некоторым направлениям достигает 4,9. Большинство абитуриентов выбрали учебные заведения в городах. Желающих учиться в сельской местности заметно меньше.

Больше всего заявлений на бюджетные места поступило из Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского и Пермского краев, Тюменской, Московской и Новосибирской областей, а также Республики Башкортостан.

В этом году наиболее популярными направлениями стали «Информационные системы и программирование», «Сестринское дело», а также «Юриспруденция» и «Туризм». Интересно отметить рост интереса к специальностям технического профиля: от ремонта автотранспорта до строительства зданий, а также к сфере правоохранительной деятельности.

В Новгородской области рост интереса к управлению беспилотниками

Регионы стараются создать все условия, чтобы молодые специалисты оставались жить и работать на родной земле, вносили вклад в развитие территорий и реализовывали свой потенциал. Это не только вопрос демографии, но и ключевой фактор устойчивого развития регионов. Например, в Горном Алтае выделили 1700 бюджетных мест. Среди самых популярных направлений — туризм, гостиничный бизнес, медицина, педагогика, IT и графический дизайн. Средний конкурс — от трех до семи человек на место.

Во Владимирской области ситуация схожа: количество бюджетных мест увеличено на 500, но спрос все равно превышает предложение. Всего выделено 7790 мест, но подано более 12 тысяч заявлений — это на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Самые востребованные специальности — авторемонт, IT, педагогика, строительство и поварское дело — привлекают от пяти до семи человек на место — конкурс выше, чем в вузах.

В Кировской области более 12 тысяч заявлений подано на 9 тысяч бюджетных мест — это свидетельство того, что молодые люди видят перспективы развития именно здесь.

В Нижегородской области открыто около 800 дополнительных бюджетных мест. Теперь около 17,5 тысячи молодых людей смогут учиться бесплатно по таким направлениям как строительство, энергетика, транспорт, сельское хозяйство.

Новгородская область также демонстрирует высокий интерес у абитуриентов: при наличии 3969 бюджетных мест подано более 10 тысяч заявлений. Конкурс составляет от 2 до 15 человек на место. Средний балл абитуриентов от 3,8 до 5. В регионе отмечается рост интереса к управлению беспилотниками и IT-технологиям. Востребованы технические и педагогические специальности, туризм, строительство и правоохранительная деятельность. Абитуриенты приезжают не только из России, но и из-за рубежа.

В Москве 37 тысяч девятиклассников выбрали колледжи

Луганская Народная Республика делает акцент на технические специальности: сварщики, автомеханики и строители. Более 65% бюджетных мест выделены именно для этих профессий. Это стратегический подход к развитию инфраструктуры региона. Абитуриенты подали уже свыше 4 тысяч заявок.

Не остаётся в стороне и Белгородская область. Здесь медицинские колледжи увеличили количество бюджетных мест почти на 200 позиций. Конкурс остается высоким — три человека на место — что говорит о востребованности медицинских профессий среди молодежи.

Мурманская область также демонстрирует положительную динамику: количество заявлений выросло более чем на 11%, а интерес к инженерным специальностям увеличился на 15%. Подано 12,8 тысячи заявлений. Из 8 тысяч мест более 4,3 тысячи — бюджетные, 3,6 тысячи — платные. 46% бюджетных мест выделено в рамках проекта «Профессионалитет».

Рост интереса к среднему профессиональному образованию особенно заметен в столице, где более 37 тысяч девятиклассников выбрали колледжи для продолжения обучения. Колледжи Москвы уделяют особое внимание практике: более 70% учебного времени студенты проводят на предприятиях-партнерах. Такая система обучения способствует тому, что две трети учащихся начинают работать еще до окончания учебы, а 95% выпускников находят работу по специальности.

В Свердловской области абитуриенты подали более 79 тысяч заявлений на такие направления, как машиностроение, IT и здравоохранение, энергетика, авиастроение, строительство, правоохранительная деятельность, туризм. Регион увеличил количество бюджетных мест до 27 тысяч, а всего учреждения СПО готовы принять более 35 тысяч студентов.

В Саратов едут учиться из Санкт-Петербурга

В Югре самые популярные направления — IT и нефтяная отрасль. Количество заявлений превысило 35 тысяч. С нового учебного года здесь внедряется новая образовательная модель для подготовки педагогов — «школа-колледж-вуз-предприятие», что позволит улучшить качество подготовки будущих учителей.

В Челябинской области количество заявлений увеличилось на 7 тысяч по сравнению с прошлым годом. Здесь популярны традиционные для экономики Южного Урала направления: машиностроение и металлообработка, а также IT, медицина и педагогика. В Хакасии подано больше 20 тысяч заявлений.

На Ставрополье конкурс на популярные специальности достигает 10 человек на место. В ответ на этот спрос количество бюджетных мест увеличено на 3 тысячи с акцентом на IT, сельское хозяйство, строительство, услуги, здравоохранение и образование. Это позволяет регионам готовить кадры в наиболее востребованных областях. Почти 27,5 тысячи школьников подали документы, но бюджетных мест всего 13,7 тысячи, на них претендуют 15,5 тысячи абитуриентов, а еще около 12 тысяч готовы учиться платно.

Саратовская область наблюдает расширение географии абитуриентов: заявления поступают даже из таких городов как Сочи, Санкт-Петербург и Пермь. Это говорит о привлекательности местного образования не только для жителей региона.

Ростовская область планирует принять около 23 тысяч первокурсников на бюджетной основе в этом году. К 2030 году число учащихся должно вырасти на 14%, что свидетельствует о долгосрочных планах по развитию системы образования.

В Якутии популярны финансы, медицина и педагогика

В Вологодской области подано почти 19 тысяч заявлений на программы «Профессионалитета», несмотря на ограниченное количество бюджетных мест — всего 5600.

В Тыве количество заявлений увеличилось до 13 тысяч, что превышает прошлогодние показатели. Большая часть этих заявлений связана с направлениями проекта «Профессионалитет» «горное строительство» и «сельское хозяйство». Почти 5 тысяч заявлений — от выпускников 9-х классов, более 1600 — от выпускников 11-х классов. Почти 4700 мест выделено на бюджетные программы.

Севастополь в этом году активно включился в федеральный проект «Профессионалитет», создавая транспортный и строительный кластеры. Благодаря этому проекту в местных учреждениях среднего профессионального образования появится 200 дополнительных бюджетных мест, что значительно увеличит доступность профессионального образования. Всего предусмотрено 2288 мест, а подано уже более 9 тысяч заявлений.

В Якутии более 22 тысяч школьников подали заявления на поступление. Наибольшей популярностью пользуются финансово-экономический, медицинский и педагогический колледжи и автодорожный техникум с конкурсом от пяти до одиннадцати человек на место. В регионе выделено 6148 бюджетных мест.

«Нефтяник на буровой — это круто»

Рост числа заявлений в колледжи — это не просто статистика, а отражение глубинных перемен в сознании молодого поколения. Практическая направленность и реальные перспективы трудоустройства привлекают всё больше абитуриентов. Похоже, предрассудки в отношении среднего профессионального образования уходят в прошлое. Мы возвращаемся к той модели, когда труд рабочего человека — это почетно и достойно.

Это в 90-х был перекос, когда диплом о высшем образовании казался пропуском в жизнь. Сейчас же ребята все чаще понимают, что нефтяник на буровой — это круто и перспективно, а блоггерство — это, скорее, приятное хобби.

Возможно, скоро у девятиклассников появится еще один повод выбрать техникум вместо десятого класса. Уже есть три пилотных региона — Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область, где школьники могут сдать только русский язык и математику для получения аттестата. Те, кто хочет продолжить обучение в школе, сдают еще два предмета на выбор.

Следующий год должен стать годом прорыва: регионам, правительству и Минпросвещения России необходимо увеличивать финансировать и расширять бюджетные квоты на действительно нужные экономике специальности.

Виктория Абрамченко, вице-спикер Госдумы