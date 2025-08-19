Фонд «Викимедиа»* (Wikimedia Foundation, WMF), владеющий и управляющий «Википедией», проиграл длившийся много лет суд по делу о клевете и вынужден был выдать данные о восьми своих редакторах-волонтерах, пишет Pirate Wires.

Дело рассматривалось в Верховном суде Португалии, который признал публикацию «Википедии» клеветнической. Ведущий специалист WMF по доверию и безопасности Джо Сазерленд назвал это решение «подрывающим правом на неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений волонтёров, которые вносят правки и делятся информацией». Он также заявил, что постановление суда «лишает доступа к знаниям миллионы людей, которые читают “Википедию” на португальском и английском языках».

На протяжении всего своего существования фонд «Викимедия»* утверждал, что не имеет редакционного контроля над «Википедией». Pirate Wires называет это утверждение «спорным», отмечая, что WMF всегда был «окружен потоком исков о клевете» и «готов напрямую вмешиваться в редакционные вопросы, когда это соответствует его интересам».

Нынешнее дело стало прецедентным, поскольку, исполняя решение суда по нему, WMF впервые удалила контент и передала данные его авторов.

Дело Сезара Ду Пасу

Иск подал португальский бизнесмен Сезар Ду Пасу, который требовал, чтобы из его биографий в «Википедии» на английском и португальском языках удалили все обвинения в связях с преступной организацией и пожертвованиях крайне правой политической партии в конце 1980-х. Он также настаивал на удалении упоминаний о его персональном фонде, отстранении от должности почетного консула Кабо-Верде и якобы невозможности получить португальские документы.

Истец оспаривал точность и релевантность этих сведений, называя их нападками на его репутацию, «замаскированными под общеизвестные факты».

«Ложь, однажды опубликованная в интернете, начинает жить собственной жизнью и может быть использована в качестве оружия. Я мог бы отступить, но это позволило бы лжи стать фактом. Речь шла о правде, ответственности и противостоянии клевете, замаскированной под „открытую информацию“», — заявил он Pirate Wires, комментируя нынешнее решение суда.

Сначала Ду Пасу пытался добиться удаления информации в досудебном порядке. В январе 2021 года его адвокат направил в Wikimedia* Portugal требование удалить спорный материал в течение 48 часов, пригрозив штрафом в размере €2 тысяч за каждые сутки промедления. В ответ ему заявили, что Wikimedia* Portugal не может вносить правки, поскольку «редакционные полномочия» якобы есть только у базирующегося в Сан-Франциско WMF.

Не добившись своего, Ду Пасу подал в суд. Первое разбирательство он проиграл, но 13 июля 2023 года Апелляционный суд Лиссабона отменил это решение, обязав WMF удалить перечисленные истцом данные, раскрыть личности всех редакторов этого контента и выплатить по €250 за каждый день промедления.

WMF пытался подать апелляцию в Верховный суд Португалии, но тот отказался ее рассматривать. В апреле 2025 года Конституционный суд страны отклонил иск фонда «Викимедия»* с требованием признать решение по делу Ду Пасу противоречащим основному закону и обязал WMF оплатить судебные издержки.

5 августа 2025 года фонд «Викимедия»* объявил о намерении исполнить решение суда. Через несколько дней статьи о Ду Пасу были отредактированы. Кроме того, WMF выдал суду персональные данные восьми редакторов этих статей, включая IP-адреса и адреса электронной почты. Суд, в свою очередь, передал эту информацию юристам истца.

В отредактированных статьях о Ду Пасу появился дисклеймер: «5 августа 2025 года содержимое этой статьи было удалено по решению суда и не подлежит восстановлению. Следовательно, эта статья не соответствует стандартам “Википедии” в отношении нейтральности и полноты». Там же — в рамках передачи судебного постановления — перечислены те самые удаленные подробности.

Ду Пасу назвал ключевым элементом своего дела анонимность «Википедии», позволяющей «некоторым лицам действовать недобросовестно».

«У меня нет никаких сомнений в том, что это не просто ошибка или недосмотр. Представленные в суде доказательства свидетельствуют о преднамеренной попытке очернить моё имя путём выборочной публикации ложной информации и сопротивления любым попыткам её исправить. Это выходит далеко за рамки невинной ошибки и представляет собой злой умысел», — подытожил бизнесмен.

Pirate Wires попытался получить комментарий WMF, но в фонде не стали отвечать на запрос.

* Некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа РУ» внесено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов