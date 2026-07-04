Японская компания Fast Retailing Co., Ltd., которой принадлежит бренд повседневной одежды Uniqlo, 1 июля зарегистрировала в Роспатенте товарный знак UNIQLO. На это указывают данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Список товаров, которые компания теперь может выпускать и продавать в России, широкий: не только одежда и обувь, но и посуда, косметика, транспорт и даже ювелирные изделия. В январе 2026 года холдинг уже регистрировал в России кириллический знак «Юникло» — но тогда только для одежды, обуви, головных уборов и белья.

Сам по себе новый знак не значит, что бренд возвращается на российский рынок. Так иностранные компании обычно удерживают права на свое имя: если марку не используют три года, ее охрану могут снять, и название вправе занять кто-то другой.

О приостановке работы в России Fast Retailing объявила в марте 2022 года. Сначала компания говорила, что уходить не собирается: 7 марта президент холдинга Тадаси Янаи отмечал, что одежда — это жизненная необходимость, а у россиян есть такое же право на жизнь, как и у всех остальных. Но уже 10 марта в сети передумали и закрыли магазины «из-за ряда трудностей». К августу 2022 года компания отказалась от аренды всех своих российских точек.

Российское юрлицо сети — ООО «Юникло (Рус)» — появилось в январе 2009 года. Им владеют Fast Retailing Co., Ltd. (75%) и Mitsubishi Corporation (25%). Выручки у компании с 2024 года нет, но в 2025 году она сменила убытки на прибыль: вместо минус 413,9 млн рублей — плюс 14,3 млн рублей.

Название бренда родилось из опечатки. Сначала его хотели сделать сокращением от unique clothing — «уникальная одежда». Но в 1988 году при регистрации марки в Гонконге сотрудники перепутали буквы и вместо «C» написали «Q» — так из «Uniclo» получилось Uniqlo. Главе компании Тадаси Янаи ошибка понравилась, и он поменял вывески всех японских магазинов на новый вариант. Первый городской магазин Uniqlo открылся в ноябре 1998 года в токийском районе Харадзюку.