Министр финансов Финляндии Риикка Пурра заявила о «чрезвычайно сложном» положении страны на фоне подготовки новых сокращений бюджета 2027—2030 годов. Об этом глава ведомства рассказала в субботней программе Ykkösaamu телерадиокомпании Yle, где обсуждался недавно представленный правительственный фискальный план.

По словам Пурры, отношение госдолга к ВВП Финляндии уже приближается к 90%, экономический рост практически нулевой, а уровень безработицы остается высоким. Дополнительное давление на бюджет оказывает старение населения.

На этой неделе кабинет министров анонсировал сокращение расходов на социальную сферу и здравоохранение в размере 240 млн евро. При этом глава Минфина отвергает обвинения в том, что меры экономии ударят прежде всего по самым уязвимым категориям граждан.

«Мы стремились направлять меры на тех, кто способен платить. Также пришлось поднять стоимость посещения медцентров. Окончательные решения принимают округа социального благополучия, но рамки задает правительство», — пояснила Пурра.

По словам министра, значительную долю расходов составляют пенсии, соцобеспечение и оборона, и экономия на этих статьях, вопреки мнению оппозиции, неизбежна.

Глава Минфина заявила, что вводить новые меры поддержки для бизнеса сейчас практически бессмысленно. Вместо этого, по ее мнению, политика должна усиливать рыночные механизмы, поскольку финский частный сектор, ориентированный на рынок, невелик.

Пурра также раскритиковала предыдущее левоцентристское правительство за финансово неоправданные льготы и программы. В качестве примера она привела льготы на электровелосипеды, введенные прежним кабинетом.