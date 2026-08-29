Руководство Ирана признало, что страна несет экономические потери из-за американских санкций и военно-морской блокады. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что объем внешней торговли сократился на треть, а Верховный лидер Исламской республики Моджтаба Хаменеи призвал правительство принять меры для решения проблемы, передает Reuters.

Хаменеи в письменном заявлении потребовал «уделять серьезное внимание цепочке экономических и бытовых проблем, таких как инфляция, безработица, ценообразование и рынок товаров и услуг». Аятолла призвал постепенно сокращать роль доллара США, больше опираться на собственное производство, а также регулировать импорт и цены.

Пезешкиан в интервью Tasnim заявил, что иранский экспорт и импорт сократились на 25―35% из-за санкций и блокады. Сокращение импорта президент Ирана назвал значительным. Заявления о том, что американские санкции неэффективны, не согласуются с фактами, добавил он.

Тем не менее, Тегеран намерен и дальше противостоять давлению США, продолжать переговоры и сохранять контроль над Ормузским проливом, пишет Reuters.

24 августа министр финансов США Скотт Бессент объявил о начале операции «Экономический изгой», направленной на разрыв всех экономических связей Ирана. В качестве первого шага американский Минфин ввел санкции против филиала египетского банка Banque Misr в ОАЭ из-за связей с Тегераном. Ограничения касаются доступа к долларовым операциям.

Кроме того, в санкционный список внесен глава филиала иранского Bank Melli в ОАЭ Реза Мохаммад Таиди.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что с «огромными экономическими последствиями» столкнется любая страна, чьи структуры оказывают поддержку Ирана.