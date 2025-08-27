Правительство России продлило временный запрет на экспорт автомобильного бензина до 31 октября нынешнего года, сообщила его пресс-служба в официальном телеграм-канале. В кабмине пояснили, что такое решение принято ради поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

«С 1 по 30 сентября 2025 года запрет будет распространяться на всех экспортеров: как производителей нефтепродуктов, так и непроизводителей. С 1 октября ограничения для производителей бензина будут сняты», — сказано в сообщении.

Предыдущее решение об эмбарго на экспорт бензина власти приняли в феврале. Оно вступило в силу 1 марта и действует по 31 августа включительно. В настоящее время ограничения распространяются в том числе на поставки самими производителями в лице нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и компаний.

В середине августа курирующий топливную отрасль вице-премьер Александр Новак поддержал предложение Минэнерго продлить запрет экспорта бензина для производителей на сентябрь, а для непроизводителей — до конца октября. Кабмин тогда сообщил, что вице-премьер занял такую позицию для сохранения стабильности на внутреннем топливном рынке «в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ».

Правительство также рекомендовало нефтяникам сохранять достаточные объемы поставок на внутренний рынок и не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга. Помимо этого, Новак поручил проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на топливо в опте и продолжить проверять наценки на АЗС.

Меры были приняты на фоне сообщений о том, что стоимость бензина на российских АЗС три недели подряд превышала показатель общей инфляции, и после того, как на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже несколько дней обновлялись исторические максимумы цен бензинов АИ-95 и АИ-92, которые держались с сентября 2023 года. Перебои с топливом фиксировались в Приморье, Забайкалье, Крыму, Запорожье. Эксперты называют одним из главных факторов «бензинового кризиса» так называемые внеплановые остановки НПЗ.

Независимый эксперт в области ТЭК Антон Соколов сказал RTVI, что нынешнюю ситуацию с бензином в России трудно назвать «кризисом», потому что подобные ситуации, более или менее острые, возникают ежегодно, в том числе из-за плановых уходов НПЗ на ремонт, а также повышенного спроса во время посевной и уборочной кампаний. Теперь к числу факторов добавились, среди прочего, атаки беспилотников и увеличение нагрузки на бензиновый транспорт из-за частого закрытия аэропортов в отпускной сезон.