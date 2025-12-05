В Севастополе приняли решение изъять в государственную собственность движимое и недвижимое имущество, принадлежащее юридическим и физическим лицам, которые, как считают власти, оказывали помощь ВСУ и Главному управлению разведки Минобороны Украины. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Глава города привел данные рабочей группы Антитеррористической комиссии, в которых упоминается севастополец Алексей Канцебовский, сын Ларисы Канцебовской, главы компании ООО «Севстар МТ» и других предприятий под брендом «Севстар».

По словам Развожаева, Алексей Канцебовский «состоит в Telegram в группах проукраинской направленности, где регулярно размещает комментарии антироссийского характера в поддержку вооруженным силам Украины, дискредитирующие Вооруженные Силы Российской Федерации».

Кроме того, по мнению севастопольских властей, Канцебовский не только публично выражал солидарность с украинской позицией, но и активно обращался в ГУР МОУ, предлагая свои услуги, а также переводил криптовалюту в поддержку украинских спецслужб.

В список национализируемого имущества были включены восемь организаций, включая ООО «Севстар ИСПС», ООО «Севстар ИТ», ООО «Севстар МТ», ООО «Ланком», ООО «Севтелекомсервис», ООО «Фринет Крым», НПП «Мист» и два индивидуальных предпринимателя — Тихова М.С. и Курбатова А.Н.

Помимо этого, сообщил Развожаев, в процессе проверки активов, связанных с ПАО «Севастопольгаз», выяснилось, что некоторые компании осуществляют в отношении России действия, расцениваемые властями как недружественные, а также находятся под контролем иностранных лиц.

В результате к списку национализированных предприятий добавились ООО «Цифровые инновации» и ООО «Спектехсервис», рассказал губернатор.

Полный перечень изъятого имущества опубликован на официальном сайте правительства Севастополя. Развожаев поблагодарил главу УФСБ и силовые структуры за проделанную работу.