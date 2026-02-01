Внучка американского рэпера Снуп Догга (настоящее имя — Келвин Кордозар Бродус-младший) умерла в возрасте 10 месяцев. Об этом сообщила ее мать Кори Бродус на своей странице в Instagram*.

Бродус опубликовала черно-белый снимок, на котором она держит на руках дочку. Публикация сопровождается подписью: «В понедельник я потеряла любовь всей своей жизни. Моя Коди».

Бродус рассказывала о разных этапах беременности в своих соцсетях. В феврале 2025 года она сообщила, что родила девочку на три недели раньше срока.

«Принцесса появилась на свет на шестом месяце. Я все плакала, <…> обвиняя себя в том, что не смогла дать ей всего, в чем она нуждалась. Но, несмотря ни на что, Бог всегда показывает мне, что у него есть я», — писала Кори Бродус.

Практически все месяцы жизни внучка Снуп Догга провела в отделении интенсивной терапии для новорожденных.

«Каждый день я несу с собой силу маленького воина», — делилась Бродус.

В начале января она сообщила, что привезла дочку домой. Девочка умерла 26 января, спустя 20 дней после выписки из отделения интенсивной терапии.

Кори Бродус 26 лет, она замужем за фотографом Уэйном Дьюсом. Пара начала встречаться в 2018 году, а в 2022-м обручилась. После этого молодожены планировали сыграть свадьбу, но церемония не состоялась из-за того, что девушка перенесла инсульт.

«Утром у меня случился тяжелый инсульт. Я начала плакать, когда мне это сказали. Мне всего лишь 24 года. Что же я сделала такого в прошлом, что заслужила это?» — писала она в своих соцсетях в январе 2024 года.

Помимо этого, Бродус страдает от волчанки.

