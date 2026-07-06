Внук экс-президента Кубы Рауля Кастро готов вести переговоры с США. Об этом он сам заявил в интервью изданию USA TODAY.

Родригес Кастро, которого на Кубе называют «Эль Кангрехо» («Краб»), не занимает официальных государственных должностей и редко появляется в государственных СМИ, но обладает неоспоримым влиянием благодаря своей фамилии.

«Я могу вести переговоры с любым, кого укажут США. Если мне представится такая возможность, конечно же, с Трампом», — заявил Родригес Кастро.

USA TODAY отмечает, что Куба переживает глубокий экономический и гуманитарный кризис на фоне нефтяной блокады со стороны администрации Трампа, а Родригес Кастро мог бы стать мостом между двумя странами и способствовать снятию напряженности, которая по интенсивности напоминает времена Карибского кризиса 1962 года.

Родригес Кастро — старший внук 95-летнего Рауля Кастро и сын покойного генерала Луиса Альберто Родригеса Лопеса-Каллехи, который возглавлял GAESA — военно-промышленный конгломерат, с которым связана значительная часть кубинской экономики. Кастро-младший вырос в доме деда, с подросткового возраста присутствовал на всех важных государственных совещаниях и дослужился до звания полковника в министерстве внутренних дел.

Несмотря на очевидные связи с властями и GAESA, Родригес Кастро не попал в санкционный список США. По данным источников USA TODAY, администрация Трампа рассматривает его как потенциального посредника в переговорах. Он уже встречался с госсекретарем Марко Рубио, участвовал в дискуссиях с представителями Госдепартамента и присутствовал на визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Гавану в мае.

В середине апреля Родригес Кастро якобы направил Трампу секретное письмо с предложениями по экономическому сотрудничеству и просьбой снять санкции. Послание было перехвачено таможенниками в Майами и отправлено обратно на Кубу. Неизвестно, видел ли его президент США. Сам Кастро и его друг, перевозивший документ, отрицают, что он предназначался Трампу.

Аналитики расходятся в оценке роли Родригеса Кастро. Одни считают, что он является олицетворением власти своего деда и может стать ключевым посредником. Другие указывают, что он не занимает официальной должности и не может действовать вне политических рамок Кубы. Также остается открытым вопрос, что произойдет с его авторитетом после смерти Рауля Кастро.

«Меня никогда не интересовала политика. Это никогда не было моим призванием. Но если в какой-то момент революции потребуется моя помощь, я это сделаю», — заявил Родригес Кастро в интервью.

Он также заверил, что никогда не пожертвует принципами кубинской революции 1959 года или суверенитетом страны, но при этом носит дизайнерскую одежду, путешествует на частных самолетах и роскошных яхтах.