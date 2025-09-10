В Саратове лишен прав водитель, который на машине, обвешанной флагами Азербайджана, грубо нарушал правила движения — выезжая на встречную полосу и провоцируя аварийные ситуации. Видеозапись опасных маневров попала в СМИ, после этого саратовская полиция начала проверку. Однако решение о лишении прав водителя было вынесено судом лишь спустя два месяца после инцидента.

В середине июля 2025 года уроженец Азербайджана Шамиль Бабаев, ехавший в свадебном кортеже на синем ВАЗ-2107, стал грубо нарушать правила дорожного движения. Увешанная флагами Азербайджана машина пересекала двойную сплошную линию, выезжала на встречную полосу, провоцируя аварийные ситуации.

Бабаева видели на разных улицах Саратова, включая Ленинский район — там его маневры угрожали безопасности уже не только других водителей, но и пешеходов. Видеозапись разошлась по соцсетям и попала в федеральные СМИ, в результате полиция Саратовской области начала проверку по факту опасной езды. Полицейские составили несколько административных материалов, а суд признал Бабаева виновным и лишил прав: сначала на 7 месяцев за использование подложных номеров, а затем на год — за выезд на встречную полосу. Оба наказания суммируются, а нарушитель должен будет сдать свои права в ГИБДД. Отсчет срока наказания начнется с момента сдачи водителем документов.

При этом судебное разбирательство по делу Бабаева продолжается. Обстоятельства выезда на полосу встречного движения еще находятся на рассмотрение судей.