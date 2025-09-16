Заместитель председателя Совета безопасности России и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, выступая на встрече с парламентской фракцией, охарактеризовал федеральный бюджет на 2026 год как «военный». Соответствующее заявление было распространено пресс-службой партии.

Медведев подчеркнул, что в условиях текущих сложностей ключевой задачей является сохранение финансирования народной программы. Прямо говоря о характере бюджета, он отметил: «Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас, скажем прямо, это военный бюджет».

В обоснование этой характеристики политик привел законодательные инициативы своей партии. По его словам, из почти 700 законов, предложенных «Единой Россией», около 140 были непосредственно направлены на поддержку участников специальной военной операции.

Этот комплекс мер, как заявил Медведев, позволил сформировать так называемую «инфраструктуру заботы» о военнослужащих, ветеранах и их семьях еще до окончания боевых действий.

Анализ бюджета и законодательной работы прозвучал в контексте недавно подписанного президентом России Владимиром Путиным закона о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов.

Ключевые параметры этого документа включают прогнозируемый рост ВВП на уровне 2,5—2,8%, запланированные доходы в объеме около 125 трлн рублей, а также дефицит, который ожидается в пределах 6 трлн рублей.

Ранее министр финансов Антон Силуанов давал этой бюджетной стратегии собственную характеристику, называя ее «железобетонной конструкцией» и подчеркивая ее структурную сбалансированность.

Кроме того, Медведев затронул и политическую повестку, связав обсуждение экономических вопросов с электоральными циклами. Он напомнил, что голосование, прошедшее 12—14 сентября в 81 регионе страны, где избирали 21 губернатора и около 46 тысяч депутатов различного уровня, завершило кампанию 2025 года.

Отметив, что все действующие главы регионов сохранили свои посты, а «Единая Россия» улучшила свои результаты на выборах в региональные заксобрания на фоне ослабления оппозиции, он объявил о фактическом вступлении партии в новую избирательную кампанию — борьбу за места в Госдуме в 2026 году. Главной целью на этих выборах была провозглашена безоговорочная победа, настрой на достижение которой, по мнению председателя партии, необходимо начинать формировать уже сейчас.