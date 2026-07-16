Чемпионат мира по футболу 2026 года близится к завершению, но запомнится надолго не только интересными матчами сборных, но и волной скандалов, связанных с конкретными командами и действиями FIFA. Самые яркие ситуации, вызвавшие общественный резонанс, в материале RTVI.

Звонок Трампа

В матче 1/16 финала ЧМ-2026 сборная США играла против Боснии и Герцеговины. На 64-й минуте американский нападающий Фоларин Балогун получил красную карточку за то, что наступил на голеностоп защитнику сборной БиГ Тарику Мухаремовичу.

Сначала бразильский арбитр Рафаэл Клаус не увидел фола, но после просмотра повтора все же удалил члена сборной США. Несмотря на это, американская команда смогла победить боснийцев со счетом 2:0, однако из-за красной карточки Балогун должен был пропустить матч 1/8 против Бельгии.

Накануне игры FIFA объявила, что «применение автоматической дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогуна приостанавливается на испытательный срок в один год». Тем самым американскому нападающему разрешили играть против Бельгии.

Также стала поступать информация о том, что отмене красной карточки поспособствовал президент США Дональд Трамп, который до матча 1/8 финала созвонился с главой FIFA Джанни Инфантино. Источники Guardian сообщали, что глава Белого дома звонил в FIFA трижды, другие же СМИ, к примеру, The Athletic, The New York Times и Associated Press, писали о том, что состоялся как минимум один звонок. Позже и сам Трамп признал, что разговаривал с Инфантино.

«Я всего лишь попросил провести видеоповтор. Я не считаю это нарушением: думаю, что два спортсмена столкнулись и запутались», — заявил он журналистам.

Впрочем, возвращение Балогуна не помогло сборной США, которая проиграла Бельгии со счетом 1:4.

Однако ситуация не прошла бесследно для самого Инфантино, который не раз заверял всех в независимости комитетов FIFA. Правозащитная организация FairSquare подала на него официальную жалобу в Международный олимпийский комитет. В ней утверждается, что Инфантино неоднократно нарушал правила политического нейтралитета, а последний случай как раз связан со звонком Трампа и возвращением Фоларина Балогуна.

Деньги Аргентины

Пока сборная Аргентины постепенно шла к полуфиналу ЧМ, в котором сыграет с Англией, в СМИ и соцсетях стала появляться информация о коррупционном скандале вокруг Ассоциации футбола Аргентины (AFA).

Как пишет CBS News, ФБР проводит расследование в отношении AFA по подозрению в отмывании денег и мошенничестве на территории США. Дело связано с деятельностью организации в Майами — речь идет о как минимум $260 млн, прошедших через американскую финансовую систему.

На этом фоне также появилась информация, что Аргентина потребовала $6 млн от Мексики за товарищеский матч перед началом ЧМ-2026. По словам мексиканского журналиста Карлоса Понсе де Леона, изначально Мексика обратилась к AFA с предложением сыграть до начала основного турнира, но в ответ получила запрос на $6 млн. Также в AFA потребовали перечислить эту сумму тремя траншами на три отдельных счета, что вызвало вопросы о законности этих платежей. Мексика предложила перечислить деньги напрямую, но в AFA отказались.

Напрямую все эти события никак не связаны с игрой Аргентины на чемпионате мира, однако футбольные фанаты начали критиковать команду и непосредственно нападающего Лионеля Месси. По их мнению, аргентинской сборной подсуживают, чтобы та шла дальше.

До выхода в плей-офф Аргентина в своей группе сыграла со сборными Алжира, Австрии и Иордании и в каждом матче одерживала победу. После этого латиноамериканская команда вышла на новичков ЧМ — Кабо-Верде, — которых тоже смогла одолеть со счетом 3:2. В 1/8 Аргентина встретилась с Египтом и завершила матч с тем же счетом. Однако впоследствии Египетская футбольная ассоциация раскритиковала игру и подала жалобу на работу судейской бригады, требуя ее отстранения от работы на чемпионате мира. В 1/4 финала Аргентина победила сборную Швейцарии. Ни один из противников не входит в топ-10 мировых сборных.

Возмущение болельщиков «продвижением» Аргентины дошло до того, что они создали сайт argentinaout.com и разместили петицию с требованием исключить эту латиноамериканскую сборную из ЧМ. Петицию подписали уже более 10 млн человек.

«Очевидно, что FIFA и судьи предвзято относятся к Лионелю Месси и Аргентине. Зачем остальному миру участвовать в чемпионате, если победитель уже определен? Исключите Аргентину из чемпионата мира и дайте всем остальным равный шанс», — говорится в описании на сайте.

Слепое судейство

Также много возмущений вызвало судейство на чемпионате мира в этом году. Самым ярким примером стал матч 1/8 финала между Францией и Парагваем, в котором последняя множество раз жестко нарушала правила, но оставалась безнаказанной.

Арбитр из Узбекистана Ильгиз Танташев как будто закрывал глаза на игру парагвайцев, даже когда те били членов сборной Франции. В итоге в большинстве случаев латиноамериканская сборная отделывалась устными предупреждениями, а часть нарушений судья просто игнорировал.

Впоследствии этот матч стали считать одним из самых «грязных» на чемпионате мира 2026 года. Впрочем, Франция все же смогла забить один гол и выйти в четвертьфинал.

Более трагичная судьба оказалась у сборной Норвегии, полюбившейся футбольным фанатам по всему миру и людям, далеким от этого вида спорта. Североевропейская сборная предстала в образе викингов, а нападающий сборной Эрлинг Холанд стал героем множества мемов. Но возросшая популярность норвежцев не спасла их от поражения в матче 1/4 с Англией.

В первом тайме Норвегия смогла забить на 36-й минуте, но в добавленное время первого тайма английская сборная сравняла счет. Однако этот гол вызвал много споров, так как мяч изменил траекторию. Во время удара от ворот голкипер сборной Норвегии Эрьян Нюланд попал по тросу, на котором была закреплена камера-паук. Мяч отскочил к полузащитнику Англии, так что сборная смогла забить спасительный гол.

Несмотря на протесты норвежцев, судья засчитал гол и не стал разбираться, бригада VAR тоже не вмешалась. Второй гол англичане забили на 93-й минуте и таким образом вышли в полуфинал, а Норвегия отправилась домой.

Позже в FIFA заявили, что датчик внутри мяча не зафиксировал посторонних касаний.

«Перед голом сборной Англии на 45+2-й минуте датчик в Connected Ball не показал пика «пульса мяча» во время полета. Следовательно, нет доказательств того, что мяч коснулся верхнего троса и изменил траекторию движения», — говорится в сообщении FIFA.

Тем не менее, этот же датчик лишил Хорватию возможности пройти в 1/8 во время матча с Португалией. Тогда сравнявший счет гол хорватов отменили из-за офсайда: как показал датчик, на пути к автору гола мяч едва коснулся головы партнера по команде, находившегося в положении вне игры, — этого касания оказалось достаточно, чтобы признать его причастным к атаке.