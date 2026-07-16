Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов заявил RTVI, что в перспективе страна перейдет на новую модель формирования социальных взносов, которая создаст условия для изменения пенсионной системы в интересах населения.

Парламентарий сослался на заявление экономиста, который недавно предрек неизбежное увеличение пенсионного возраста на пять лет для мужчин и женщин в России. По словам Миронова, можно было бы не обращать внимание на чье-то частное мнение, если бы подобные «экспертные выводы» не использовались для информационных вбросов.

«Похоже, что в данном случае цель — подготовить общество к «непопулярным мерам», или как минимум отвлечь людей от полного провала пенсионной реформы, чтобы на фоне подобных страшилок она показалась манной небесной. Или это попытка взбаламутить людей перед выборами? Тоже вариант», — порассуждал лидер «Справедливой России».

Для повышения пенсионного возраста сегодня нет объективных причин, считает Миронов.

«На что уповает «эксперт» — нет денег на пенсии. А почему бы не принять предложение СР и не отказаться от идиотского порядка, когда с больших окладов платят меньше социальных взносов? Тогда глядишь и деньги в Соцфонде появятся», — подчеркнул политик.

Он также назвал «лукавой полуправдой» тезис о том, что в СССР на одного пенсионера приходилось восемь работающих, а сейчас — только два.

Миронов напомнил, что, согласно долгосрочному демографическому прогнозу Росстата, доля трудоспособного населения в РФ в настоящее время растет и достигнет максимума в 2034-35 годах, достигнув уровня 61,8%. Затем, указал парламентарий, ожидается спад, но к тому моменту властям придется пересмотреть сам подход к начислению социальных взносов, учитывая развитие платформенной экономики и роботизации.

«Представьте, огромный полностью автоматизированный завод, где трудятся несколько человек. Какие с него взносы? Нам нужно будет переходить к принципиально иной модели, которая не зависит от численности работающих. И это откроет дополнительные возможности для роста пенсий и снижения пенсионного возраста», — заключил Миронов.

Еще в апреле лидер «Справедливой России» отмечал, что на фоне дефицита бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) «некоторые вновь заговорили» о возможном повышении пенсионного возраста. Вместо этого он призвал повысить «пенсионный налог» для богатых.