Приватизация национальной системы платежных карт (НСПК), оператора карт «Мир», угрожает финансовой безопасности, следует отказаться от этой идеи, заявил RTVI замещающий должность председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, доктор экономических наук Николай Новичков.

Банк России начал дискуссию с банковским сообществом по приватизации НСПК, сообщила ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе ЦБ РФ. По ее словам, планируется провести рыночную оценку компании, чтобы «потенциальные участники тоже понимали, сколько может стоить пакет этих акций, как они смогут принять участие в возможном инвестировании в НСПК».

Новичков назвал разговор главы ЦБ РФ о приватизации НСПК «странным».

«С момента создания этой системы, с первого появления карт «Мир» мы говорим о финансовом суверенитете, об экономическом суверенитете, о технологическом суверенитете, о важности того, чтобы данные о россиянах не попадали в зарубежные руки, а сейчас мы ставим вопрос о приватизации НСПК. Зачем?» — рассуждает депутат.

Он считает, что на этой приватизации «вряд ли можно заработать какие-то очень большие деньги».

«На мой взгляд, это абсолютно избыточно и ставит вопрос о национальном суверенитете, приоритетах экономического развития и о том, отвечает ли Центробанк за независимость, защищенность и эффективное использование национальной системы платежных карт», — заявил собеседник RTVI.

Он полагает, что следует отказаться от идеи приватизировать НСПК.

«Для нас это вопрос финансовой независимости и финансовой защищенности. Поэтому я бы вопрос о приватизации отложил — и не просто отложил, а отложил бы навсегда», — заявил Новичков.

По словам Набиуллиной, законодательство разрешает продать пакет акций в рынок с учетом того, что у Банка России останется более 50% + 1 акция и не более 5% в одни руки.