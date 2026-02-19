Президент России Владимир Путин, выступая на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, призвал коллег дифференцированно подходить к выбору меры пресечения, напомнив крылатую фразу из советского кинофильма «Место встречи изменить нельзя», но с оговоркой, передает ТАСС.

«Все мы помним: «вор должен сидеть в тюрьме». Но есть нюансы. За какие-то небольшие правонарушения сразу запирать человека за решетку — не всегда это обосновано», — заявил глава государства.

По словам президента, фундаментальный принцип правосудия заключается в неотвратимости наказания, а не в его чрезмерной жесткости. При это выбор конкретной меры ответственности он оставил за судейским корпусом.

«А вот вопрос, касающийся того, какое это должно быть наказание — это как раз ваш вопрос», — сказал он.

Кроме того, Путин привел данные, демонстрирующие тенденцию к гуманизации практики избрания мер пресечения. По его информации, количество заключенных под стражу сократилось на 6,2 процента, тогда как применение домашнего ареста увеличилось на два процента. Также, по его словам, расширяется практика альтернативных наказаний: условных сроков, штрафов и обязательных работ.

Согласно представленной президентом статистике, в 2025 году реальные сроки лишения свободы получили 125 тысяч осужденных, что составляет лишь четверть от общего числа (26 процентов). Альтернативные наказания назначены примерно 320 тысячам человек (71 процент).

Особое внимание глава государства уделил вопросам соблюдения процессуальных сроков и обоснованности арестов. Он поручил Верховному суду организовать системный мониторинг длительности рассмотрения дел фигурантов, находящихся в СИЗО.

Кроме того, Путин потребовал тщательно контролировать законность заключения под стражу по делам, связанным с предпринимательской и экономической деятельностью.