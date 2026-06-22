Российские ПВО уничтожили над Воронежем «несколько высокоскоростных воздушных целей», сообщил губернатор области Александр Гусев. По его данным, три человека пострадали, один в тяжелом состоянии. Повреждены объекты одного из местных предприятий.

Ущерб также нанесен фасадам и остеклению многоквартирных домов, повреждены несколько автомобилей, добавил он.

На местах работают экстренные службы, данные о последствиях уточняются, говорится в телеграм-канале главы региона.

Гусев напомнил о запрете распространять фото и видео, где зафиксированы последствия атак, «особенно с привязкой к местности».

Примерно за час до этого (11:40 мск, совпадает с временем в области) губернатор предупредил воронежцев о ракетной опасности и призвал укрыться в помещениях. Местное МЧС сообщило о тревоге «в связи с угрозой непосредственного удара». Отбой ракетной опасности был объявлен в 12:38.

Украинский военкор Роман Бочкала в своем телеграм-канале утверждает, что атака велась ракетами Storm Shadow, однако официальных подтверждений этому пока нет. Несколько российских военкоров и военных блогеров, среди которых Юрий Котенок и Семен Пегов, ранее написали, что по городу были выпущены ракеты Storm Shadow. Генштаб ВСУ утверждает, что был якобы атакован завод по производству электроники для ракет «Искандер» и Х-101. Подтверждения или опровержения этой минформации со стороны Минобороны РФ пока нет.