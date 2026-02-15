Президент Украины Владимир Зеленский будет оставаться в живых до тех пор, пока продолжает разваливать Украину, заявил в мессенджере МАХ зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Публикацию он озаглавил «Воскресное».

Пост бывшего премьер-министра России посвящен очередному заявлению Зеленского о неготовности к территориальным уступкам в ходе урегулирования конфликта. Говоря о возможных перспективах переговорного процесса, украинский лидер заявил: «Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел».

По словам Медведева, российский ответ на это заявление «совсем прост».

«Зеленое ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404», — пояснил зампред Совбеза, назвав украинского лидера «вошью с остекленевшими глазками».

На ту же тему Медведев высказывался в своем недавнем интервью, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе Зеленского. Он сначала заявил, что не хочет обсуждать «судьбу этого персонажа», который «всем нам набил оскомину», а потом процитировал фразу «одного известного киевлянина» Михаила Булгакова: «Аннушка уже пролила масло».

«И, значит, головы ему не сносить», — резюмировал Медведев.

В минувшем декабре он опубликовал поздравление Зеленскому «с последним годом», а до этого предупреждал, что «бомбоубежище не поможет» украинскому лидеру избежать гибели, — в ответ на его слова о применении дальнобойного оружия.

Комментируя отказ Зеленского от перемирия на 9 мая в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Медведев называл его «зеленым небритым чмом» и «гнидой». Он пояснял, что в нынешней ситуации надо давать в соцсетях жесткий ответ тем, кто угрожает безопасности России.