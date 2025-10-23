Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что необходимо давать жесткий и решительный ответ тем, кто проявляет враждебность по отношению к стране. Об этом он заявил, выступая на заседании федерального совета первичных отделений «Единой России». Запись опубликована на странице партии во «ВКонтакте».

«Мир изменился. Сейчас информация распространяется моментально. У нашей страны есть не только огромное количество друзей, но и те, кто настроен враждебно», — объяснил он свою активность в соцсетях, добавив, что таким оппонентам нельзя «давать спуску».

По его словам, ответ на враждебные выпады должен быть незамедлительным и «практически сразу после того, как они что-то там вякнут».

«Надо резать, <…> что называется, правду-матку и говорить им правду в лицо, даже неприятную, пусть они там обижаются и так далее, но мы ж с вами знаем, где настоящая, истинная правда», — сказал он.

Вместе с тем Медведев подчеркнул, что начинает говорить именно тогда, когда появляются негативные высказывания в адрес России. Он пообещал продолжать использовать современные средства коммуникации для оперативного донесения позиции Москвы и заявил о намерении и впредь активно высказываться по острым вопросам.

Ранее политик уже не раз демонстрировал провокационный стиль коммуникации. В частности, на лекции для школьников в апреле он показывал свои посты с выражениями «атлантические импотенты» (о руководителях НАТО) и «зоологические выродки» (о получателях оружия от альянса), «тараканы, расплодившиеся в инсектарии» и «ручные насекомые» (о требовании Украины вернуть Крым) и другими.

Позднее Медведев представил карикатуры на президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также плакат с надписью «Вошь — смерть», призывая «завершить победой специальную военную операцию».

Затем в ходе выступления зампреда Совбеза России на экране за его спиной были показаны стилизованные изображения политических деятелей. Когда политик заявил о необходимости «уничтожить киевский неонацистский режим», на экране последовала галерея карикатурных образов: