Благодаря модернизации работы службы скорой помощи Москвы теперь врачи неотложной помощи могут не только проводить осмотры на дому, но и выписывать больничные листы и рецепты. Об этом сообщает столичный Департамент здравоохранения.

В ведомстве отметили, что для детей продолжает действовать проверенный порядок оказания помощи на дому — в тяжелых и угрожающих жизни ситуациях вызывается скорая помощь, а при наличии медицинских показаний педиатр из поликлиники приезжает для осмотра.

Что касается взрослых пациентов, то с сентября возможности «неотложки» значительно расширились, отметили в московском депздраве.

В частности, как отметили в ведомстве, врач в данном случае может провести осмотр, сделать ЭКГ, измерить уровень сахара и кислорода в крови, поставить предварительный диагноз, а также купировать приступ высокого давления или снять острую боль, назначить лечение с выпиской рецептов и оформить больничный лист.

Кроме того, расширен и перечень оборудования врача: если раньше были только термометр, стетоскоп и тонометр, то теперь это стандартная укладка с широким перечнем лекарств и медицинских изделий, аппаратом ЭКГ, пульсоксиметром, глюкометром и различными экспресс-тестами для диагностики, подчеркнули московские власти. Ежедневно «неотложка» совершает около тысячи выездов, добавили там.

При этом в депздраве подчеркнули, что диагностика на дому объективно ограничена — особенно это касается сезонных респираторных заболеваний, когда для выявления пневмонии и других осложнений требуется рентген и анализы крови, которые невозможно сделать в домашних условиях.

Кроме того, в Москве завершилась программа модернизации и строительства городских поликлиник, которые теперь работают по новому московскому стандарту. Одна из главных особенностей — возможность записаться к дежурному врачу без записи.

Для удобства жителей организованы кабинеты ОРВИ для приема пациентов с симптомами простуды, обеспечен доступ к рентгенографии, ЭКГ и анализам крови в день обращения, а также проводится экспресс-диагностика с помощью пульсоксиметрии и глюкометрии.

Для закрытия больничного листа не нужно повторно посещать поликлинику — это можно сделать с помощью телемедицинских технологий, уточняется в сообщении столичных властей.