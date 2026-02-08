В городе Богородске (Нижегородская область) семиклассница принесла с собой в школу нож и угрожала двум ровесницам. В учебном заведении заявили, что никто не пострадал, а меры безопасности усилены. Возбуждено уголовное дело, глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ситуации.

6 февраля вышел выпуск нижегородской программы «Кстати», в котором говорилось, что к ним по этому поводу обратились родители учеников. Те рассказали, что инцидент 26 января, но происходящее якобы «замалчивается и должных мер органами не принимается».

Несколько учащихся рассказали журналистам, что девочка вызвала с урока информатики двух одноклассниц, сказав, что их якобы «зовет учитель ИЗО», после чего, дойдя с ними до лестницы, «достала нож» и стала им угрожать. Одна из шедших с ней учениц убежала назад и рассказала о произошедшем.

«Потом у нее нашли дневник с именами [тех], кого она хотела зарезать. <…> Рассказывают, что девочку обижали и она планировала всё это», — добавили подростки.

По их словам, вооруженная ножом семиклассница была «нормальной», а причину ее поведения они не знают.

«Мы не знаем толком. <…> Все молчат. Учителя по всей школе по этой теме разговаривали и просили всех умалчивать об этом. <…> Больше мы ее не видели», — заявили опрошенные дети.

В передаче отмечается, что причиной поступка ученицы, вероятно, стал «длительный буллинг», однако директор школы Ольга Калякина заявила иное.

«Девочка, ученица 7 класса, принесла в школу нож для того, чтобы напугать свою одноклассницу. Она продемонстрировала его [нож] из-за того, что у них сложилась такая ситуация: девочке показалось, что ее не взяли в работу над проектом. Сразу девочка была изолирована, и с ней работал школьный психолог. Безопасность создана, рамки работают. Администрация сейчас работает над тем, чтобы еще раз проверить работоспособность рамки. Пострадавших в этой ситуации нет», — сказала она.

В полиции заявили, что семиклассница будет поставлена на учет, на законного представителя составлен протокол. Кроме того, на подростка составили материалы и направили в районную комиссию по делам о несовершеннолетних.

«Как нам сообщили родители [учеников], сразу после нашего визита в школе произошли изменения: всех входящих и выходящих детей стали проверять на металлодетекторе. Кроме того, принято решение не допустить того, чего так сильно боялись родители: девочка в эту школу больше не вернется. Сейчас она помещена в больницу», — говорится в передаче.

8 февраля СКР сообщил, что Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по уголовному делу о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Богородске.

«В СМИ и социальной сети сообщается, что в январе текущего года семиклассница пронесла нож в одно из образовательных учреждений города Богородска Нижегородской области и стала угрожать им двум одноклассницам. Пострадавших удалось избежать. При этом, со слов родителей обучающихся, администрацией учреждения принимались меры к сокрытию произошедшего от правоохранительных органов. В СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.