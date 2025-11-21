Председатель совета директоров и президент «Альфа-Банка» Олег Сысуев дал специальное интервью RTVI. Он рассказал, как на работу банка повлияла смена акционеров, о ситуации с кредитованием регионов, строительной области и физлиц, а также о расширении «Альфа-Банка» в других странах

Олег Сысуев вошел в совет директоров «Альфа-Банка» в 1999 году. В 2022 году возглавил совет директоров, сменив попавшего под санкции Евросоюза Петра Авена на посту председателя.

До работы в частном секторе занимался политической деятельностью. С 1992 года занимал пост главы самарской администрации и занимал эту должность до 1997 года. Весной того же года Сысоева назначили заместителем председателя правительства по социальным вопросам.

Об акционерах «Альфа-Банка»

По данным Financial Times, в 2024 году Петр Авен и Михаил Фридман, попавшие ранее под санкции Евросоюза и Великобритании, продали свои доли в «Альфа-Банке» и «Альфа-Страховании» Андрею Косогову. Косогов был главным заместителем председателя правления «Альфа-Банка» с 1998 по 2005 год. В 2022 году он стал главным бенефициаром банка — доля его акций составила 41%.

У «Альфа-Банка» российские акционеры. Неслучайно нам дано право не раскрывать их поименно, но понятно, что это российские акционеры.

И в связи с этим, обладая всем набором санкций, мы являемся родным российским банком с российскими акционерами, с российской регистрацией и со всеми прочими «прелестями», которые сопровождают нашу страну в это сложное время.

О главном акционере Андрее Косогове

Андрей Косогов — это очень основательный, сделавший себя сам человек. Он очень трудолюбивый, очень ответственный, на него можно положиться в любой ситуации, даже самой сложной. Он стоял фактически у истоков «Альфа-Банка». Это человек, который в свое время пригласил на работу Алексея Архиповича Леонова (бывший вице-президент «Альфа-Банка» — прим. RTVI) и долго с ним сотрудничал: если так можно выразиться, они были очень близкими людьми. И мне кажется, что это лучшая характеристика Андрея Николаевича Косогова.

[Трудоустройство Косогова в «Альфа-Банк» через объявление в газете] никакая не легенда, это правда. Отцы-основатели размещали в газете объявление о конкурсе на вакантную должность руководителя инвестиционного подразделения, и пришел Андрей Николаевич. Это было именно так.

Банковский бизнес — это очень консервативный бизнес, и какие-то новации здесь надо вносить очень осторожно. Мне кажется, Андрей Николаевич это хорошо понимал, будучи миноритарным акционером и когда стал мажоритарным.

Успех «Альфа-Банка» как раз заключается в том, что мы всегда успевали за какими-то новыми идеями, новыми технологиями и всегда опережали рынок в этом смысле, но мы никогда не действовали революционно и никогда не осуществляли каких-то резких перемен. И сейчас эта стратегия продолжается, слава богу, и это является залогом надежности нашего финансового института.

О ситуации с кредитованием строительной области

У нас очень небольшой объем портфеля, относящегося к этому сектору — 3% от всех наших корпоративных кредитов. Большая часть этого портфеля связана с ипотечным кредитованием. А успехи его роста были во многом связаны со льготными программами, и падение кредитования в стройке во многом связано с тем, что эти программы сокращаются.

Но сейчас застройщики ведут себя следующим образом: они сокращают вывод новых площадей на рынок и не прекращают медленный рост стоимости квадратного метра, что в какой-то степени дает возможность балансировать спрос и предложение.

Да и строительный сектор чувствует себя в состоянии очень напряженного наблюдения, но говорить о фатальных вещах мы тоже не можем, по крайней мере, анализируя наш портфель. Его объем в 2025 году также сократился.

Еще помогает система, установленная лет 5-7 назад — система защиты финансирования стройки, или эскроу-счета. Есть определенный объем накопленных эскроу-счетов, которые дают возможность снизить ставку финансирования стройки. У нас она, например, достигает 11%.

Долго ли это продлится? Трудно сказать. Одно я могу сказать, что бурного роста или заметного роста стройки мы не ожидаем.

Как за последние два года изменились объемы кредитования физических лиц

Мы должны посмотреть назад, в зеркало заднего вида, и там мы обнаружим, что 2023-2024-й год — это годы бурного роста кредитования физлиц, бурного роста заимствований, и у нас число людей, имеющих один, два и более кредитов, достигло 50 миллионов человек, а это бо́льшая часть взрослого населения России.

И надо сказать, что в прошлые годы люди бо́льшую часть своих сбережений и средств тратили на товары долгосрочного спроса. Сейчас же спрос сдвигается и люди тратятся на текущие нужды: питание, обслуживание коммунальных услуг и так далее.

Стали ли они [люди] более экономными? Думаю, можно говорить о том, что они стали более бережливыми. Возросла норма сбережения — в связи с высокой ставкой люди понесли деньги в банки.

Но с начала 2025 года все российские банки ощутили ухудшение положения наших заемщиков и возможности обслуживать собственные кредиты. Уровень проблемной задолженности вот поднялся до 4,7%. В 2024 году он был 2,8%, сейчас в два раза увеличилась просроченная задолженность. Это не критические цифры на самом деле, но ухудшение состояния наших заемщиков весьма и весьма заметное.

Но пока… Что такое 4,7%? Это нормальная ситуация. Она непривычная, поскольку раньше ситуация была гораздо лучше. Ожидаем ли мы ухудшения? Нет. Почему? Потому что мы изменили модели оценки возможности наших заемщиков и мы стали гораздо более консервативными в выдаче кредитов. И сейчас мы видим улучшение ситуации с кривыми рисков, которые мы используем.

Как оценивает ситуацию с кредитованием регионов на фоне падающего бюджета 2026 года

Ситуация с бюджетами непростая: количество регионов-доноров сокращается, количество регионов-реципиентов увеличивается. И в этой связи вал конкурсов на заимствования, объявленных регионами, является естественным процессом. Мы участвуем во многих из них, если чувствуем, что состояние регионального бюджета, планирующегося на 2026 год, таково, что регион сможет обслуживать эти кредиты.

Правительство России совсем недавно решило списать долги у 18 регионов. Это тоже говорит о том, что правительство понимает сложности бюджета и идет навстречу регионам, улучшая их бюджетное состояние. Но ситуация сложная.

Но говорить о том, что есть риск повторения, скажем, ситуации 1998,1997, 1996 года, когда не платили зарплаты бюджетникам по три-четыре месяца, — вот такого положения пока не ощущается и таких рисков мы пока не видим.

О перспективах расширения банка за границей

Рассчитывать на бизнес в юрисдикциях Китая и Индии можно. Мы до сих пор надеемся, что там это удастся. Нашу заявку на открытие филиалов в Шанхае и Пекине приняли власти Китая. Уже открыто представительство в Индии, оно есть и в Китае, там есть нанятые сотрудники.

Но, как мы знаем по опыту других банков, процесс открытия филиала в Китайской Народной Республике, он очень длительный и непредсказуемый. Общение очень вежливое, очень располагающее, но пока конкретного результата мы назвать не можем.

Мы участвуем в конференциях, мы помогаем нашим экспортерам и импортерам работать в Китае, мы оперируем юанем. Но пока вот формализовать это [присутствие в Китае] в виде филиалов мы не смогли.

О конкуренции традиционных банков с банками маркетплейсов

Когда мы говорим о конкуренции, мы должны говорить о конкуренции «Ozon Банка», «Вайлдберриз Банка» с традиционной российской банковской системой. Здесь есть абсолютно точно перекос, связанный с тем, что банки маркетплейсов регулируются по-другому, нежели чем традиционные банки.

Это, естественно, несправедливо, и, конечно же, регулятор [Банк России] будет это исправлять. Почему? Потому что здесь используются методы, которые не соответствуют конкурентному рынку. Это произойдет в ближайшее время, как мы рассчитываем, так должно быть.

О потенциальном замещении персонала банков нейросетями

Недавно один из руководителей и собственников крупнейшей компании, производящей продукцию искусственного интеллекта в Соединенных Штатах, заявил, что он ожидает то время, когда искусственный интеллект станет главным исполнительным директором. Вот куда распространяется, так сказать, мысли по этому поводу.

Я думаю, что прежде всего искусственный интеллект придет туда, где много рутины, там он точно заменит человеческий труд, руки, глаза и так далее. Уже сейчас мы во многом используем искусственный интеллект — он меняет команды, которые занимаются IT-разработками.

Сможет ли искусственный интеллект эффективно общаться с корпоративными клиентами? Вряд ли. Сможет ли искусственный интеллект работать эффективно в креативной области? Не знаю. Потому что продукт, который сейчас выдает искусственный интеллект, зачастую требует очень серьезной проверки со стороны человеческого разума.

О возможном делении мира на валютные экономические зоны

Я вижу, что у мира другого пути нет, кроме как плотнейшая интеграция, коммуникация и универсализация. Мир очень маленький, для того чтобы его делить на отдельные валютные зоны

Надеюсь, что Россия займет достойное место одного из участников этого интеграционного процесса, от чего мы, собственно, сейчас отлучены.

«Власть дороже денег?»

Власть власти рознь. Я работал во власти, когда она была весьма демократичной, либеральной и когда была полная самостоятельность и свобода действий у представителей этой власти. Тогда, как мне кажется, власть сама по себе была дороже денег.