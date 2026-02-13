В Алтайском крае возбуждено уголовное дело о халатности после госпитализации 11 детей с признаками вирусной кишечной инфекции из реабилитационного центра. Об этом говорится в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета.

Пострадавшие были госпитализированы 12 февраля из центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Радуга» в Первомайском районе. Состояние двух детей, доставленных в больницу № 2 Барнаула, оценивается как средней тяжести, остальных — легкой степени, сообщили ТАСС в краевом Минздраве.

В министерстве социальной защиты региона отметили, что работники центра обратились к медикам за помощью при первых признаках недомогания у детей, контакт заболевших с другими детьми был оперативно ограничен.

Жизни госпитализированных детей ничего не угрожает, добавили в ведомстве. Постояльцев центра без признаков заболевания отправили домой. Во время инцидента в учреждении находился 31 ребенок.

«Взяли мазки, после четырех [часов] будет известно, кто носитель, пока все в подвешенном состоянии», — сообщили в центре.

На месте были организованы противоэпидемические мероприятия. Заселение детей на это время приостановлено, сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора. В самом учреждении ТАСС рассказали, что центр продолжает работу, решение по карантину пока не принято.

Установление обстоятельств произошедшего поставил на контроль прокурор Алтайского края, сообщается в телеграм-канале регионального надзорного ведомства.