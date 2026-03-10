Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие и пострадавшие, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий этого бесчеловечного террористического акта», — говорится в сообщении.

Богомаз добавил, что в Советском районе наблюдается задымление продуктами горения. Он призвал жителей ограничить нахождение на улице и закрыть окна в помещениях.

Число погибших и пострадавших в результате удара пока не называется. По данным Mash и Shot, погибли по меньшей мере два человека, один из них — мужчина-прохожий, еще 16 пострадали.

Всех пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую помощь, указывает Mash. По информации канала, были также повреждены около 20 автомобилей.

Атака по Брянску велась с использованием ракет Storm Shadow, Су-24 ВСУ наносили удары по городу из Одесской области. пишет Shot. Жители Брянска рассказали Baza, что в городе были слышны около семи мощных взрывов.

«Место, куда прилетала ракета, — крупная развязка по меркам города. Рядом находятся ТЦ и жилой сектор», — отмечает Mash.

Как утверждает телеграм-канал, под удар якобы попал завод, специализирующийся на производстве микросхем для мобильных устройств. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Телеграм-канал «Военный осведомитель» пишет, что одна из ракет упала на дороге с машинами в нескольких сотнях метров от завода.

В 17:55 мск в Брянской области была объявлена ракетная опасность. Она была отменена в 18:42.