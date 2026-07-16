Видеоаналитика на основе искусственного интеллекта будет выявлять прогульщиков в российских вузах. Решение разработала компания NtechLab, технологический партнер госкорпорации «Ростех».

Нейросеть анализирует видеопоток с камер в аудитории и определяет число студентов, пришедших на лекции и семинары. В свою очередь, вуз получает статистику посещаемости конкретного занятия.

Решение уже внедряется в нескольких аудиториях в одном из крупнейших российских вузов.

Система также повышает безопасность учебных заведений благодаря способности работать с «черными списками» и выявлять правонарушителей на входе. Например, нейросеть может распознать объявленного в розыск человека и отправить тревожный сигнал на пункт охраны.

Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук пояснил, что алгоритм на основе ИИ «работает на опережение». По его словам, когда реальная посещаемость студентов строго отслеживается, они начинают относиться к учебе серьезнее. В то же время администрация вуза видит честную картину и в случае необходимости может принять дисциплинарные меры, указал Паламарчук.

Кроме того, нейросеть от NtechLab помогает определить степень востребованности того или иного предмета среди студентов.