Продажа туристических поездок в Россию и даже продвижение страны как направления для отдыха оказалось под полным запретом в Евросоюзе. Об этом заявил португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.

«Всем туроператорам и всем сайтам, связанным с турагентствами, запрещено не только предлагать коммерческие услуги, но и продвигать Россию как туристическое направление среди граждан в Европейском союзе», — рассказал он «РИА Новости».

По словам Геррейру, под запретом оказались даже плакаты с рекламой отдыха в России.

В октябре 2025 года ЕС принял 19-й пакет санкций, в который, в частности, вошел запрет на предоставление услуг, которые связаны с туристической деятельностью в России.

Тогда вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил RTVI, что таким решением Евросоюз сделал хуже своим гражданам, а не Москве.