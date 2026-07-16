Продажа туристических поездок в Россию и даже продвижение страны как направления для отдыха оказалось под полным запретом в Евросоюзе. Об этом заявил португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.
«Всем туроператорам и всем сайтам, связанным с турагентствами, запрещено не только предлагать коммерческие услуги, но и продвигать Россию как туристическое направление среди граждан в Европейском союзе», — рассказал он «РИА Новости».
По словам Геррейру, под запретом оказались даже плакаты с рекламой отдыха в России.
В октябре 2025 года ЕС принял 19-й пакет санкций, в который, в частности, вошел запрет на предоставление услуг, которые связаны с туристической деятельностью в России.
Тогда вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил RTVI, что таким решением Евросоюз сделал хуже своим гражданам, а не Москве.
«Мера скорее носит дискриминационный характер по отношению к гражданам Евросоюза. Здесь стоит поаплодировать Брюсселю, они сделали хуже не России, а своим гражданам», — ответил представитель АТОР.