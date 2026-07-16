США могут отложить принятие законопроекта о санкциях против России, чтобы сохранить его как рычаг давления на Москву перед возможными переговорами. Такое мнение выразил в разговоре с KP.RU ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Такие истории уже были: громкие санкционные инициативы долго обсуждались, а затем либо откладывались, либо теряли актуальность из-за изменения политической повестки», — отметил эксперт.

Он добавил, что у президента США Дональда Трампа есть право вето, но конгресс может его преодолеть, если наберет две трети голосов.

Но даже если законопроект не увидит свет при Трампе, к нему может вернуться следующая администрация США, допустил Блохин.

Он добавил, что Россия «и так уже чемпион по санкциям», поэтому новый пакет ограничений «принципиально ничего не изменит».

Законопроект о санкциях против России активно продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм, умерший 11 июля. Незадолго до смерти он посетил Киев и объявил, что Белый дом после долгого сопротивления согласился поддержать инициативу.

Сам Трамп заявил, что законопроект будет принят «с большой вероятностью». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «внимательно слушают, фиксируют и анализируют заявления» властей США на эту тему.

По данным американских СМИ, речь идет, среди прочего, о введении торговых пошлин в размере до 100% для крупнейших покупателей российской нефти ― Китая, Индии, Словакии, Венгрии и Азербайджана.