В Подмосковье вынесли приговор мужчине, из-за халатности которого на пожаре погибли его жена и трое детей. Трагедия произошла в Егорьевске в конце августа 2024 года.

Как установил суд, 31 августа арендатор квартиры по фамилии Лютов принес в жилье, где находились его супруга и восемь малолетних детей, 10 газовых баллонов, емкости с растворителем и аккумуляторы от грузовых трициклов. Он поставил батареи на зарядку и оставил их без присмотра. Вскоре аккумуляторы загорелись, и огонь быстро охватил квартиру.

Люди оказались заблокированы в горящем помещении на четвертом этаже. Им пришлось прыгать из окон. Трое детей погибли на месте. Еще пятеро детей получили травмы разной степени тяжести. Женщина скончалась в больнице от полученных повреждений.

Егорьевский городской суд признал Лютова виновным в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель двух и более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Его приговорили к 1 году и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.