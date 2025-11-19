В Москве и области в ближайшее время ожидается относительно теплая погода, которая будет сопровождаться дождями, примерно как в конце октября. Об этом RTVI сообщил глава ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Погода будет в целом теплой и соответствовать концу октября. Ночью слабый минус, днем слабый плюс, осадков немного», — рассказал синоптик.

В ночь на субботу (22 ноября) ожидается дождь с мокрым снегом, а также небольшое похолодание — от нуля до минус 5 градусов, добавил Цыганков. В воскресенье, 23 ноября, «будет хорошая погода», отметил эксперт: «ночью слабый минус, днем — слабый плюс».

В понедельник, 24 ноября, высока вероятность дождя, а также относительного потепления, уточнил собеседник RTVI. В этот день в столичном регионе будет относительно тепло — от нуля до плюс 5 градусов.

«Во вторник опять чуть прохладнее — от минус 2 до плюс 2 градусов. В среду опять потеплеет. То есть практически вся неделя и начало следующей — выше нормы», — заключил Цыганков.

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале сообщила, что утром 19 ноября в Московской области было солнечно и слегка морозно.

«За сутки температура воздуха понизилась на 10 градусов. Днем в столичном регионе воздух прогреется градусов до 3», — отметила она.