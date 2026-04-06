Итальянский дизайнер Адриано Гольдшмид, прославившийся в мире моды как «крестный отец денима», умер в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает WWD.

Гольдшмид начал свой путь в мире моды в 1970-х годах, решив по совету друга заняться продажей импортных джинсов у входа в один из ночных клубов. Клиентами его первого магазина стали состоятельные покупатели, искавшие свежий стиль.

В 1974 году Гольдшмид создал джинсовый бренд Daily Blue, сконцентрировавшись на новых фасонах и цветах, а также подняв цены на свою продукцию, что позволило перевести джинсы в разряд дорогой дизайнерской одежды.

«Я, безусловно, был одним из первых, кто изменил отношение к джинсовой ткани. <…> Сегодня на подиуме нет ни одной коллекции, в которой бы не было денима», — говорил модельер.

В начале 80-х Гольдшмид создал объединение Genious Group, помогавшее начинающим дизайнерам. Оно помогло запустить такие бренды, как Diesel и Replay. Компания также способствовала внедрению ключевых инноваций в производстве джинсовой ткани, включая новые методы стирки и отделки.

В 1993 году дизайнер стал соучредителем бренда Agolde, а в 2000 году создал в Лос-Анджелесе собственную компанию по производству премиум-денима AG Adriano Goldschmied.

Дизайнер оставался активен и на протяжении следующих десятилетий — в 2023 году он заключил соглашение с итальянской розничной сетью OVS с целью выпуска высококачественного денима, ориентированного на молодежную аудиторию.

В середине апреля в Амстердаме планировалось провести показ с моделями одежды, разработанными при участии Гольдшмида. В интервью модельер признавался, что не имел глубоких знаний о мире дизайна или пошива, а джинсы премиум-класса смог создать в определенной степени по воле случая.