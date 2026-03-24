World Athletics сняла с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) все санкции, связанные с допингом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«ВФЛА прошла трехлетний “карантин” в рамках Программы специальных условий: выполнены все 34 стратегических условия и операционных требования, внедрены новые стандарты управления, перестроена антидопинговая работа, обновлены региональные структуры. Подразделение по целостности легкой атлетики и независимые эксперты отмечали прогресс на протяжении всего периода и поставили итоговую оценку — полное соответствие и превышение заданных стандартов», — написал министр.

По его словам, под руководством председателя ВФЛА, заместителя председателя Олимпийского комитета России Петра Фрадкова федерация «демонстрирует устойчивое развитие»: укреплена управленческая модель, повышена прозрачность, выросла финансовая стабильность, расширена региональная сеть и улучшены показатели антидопингового контроля.

В 2015 году совет World Athletics приостановил членство ВФЛА на фоне громкого допингового скандала. В декабре того же года была создана рабочая группа под руководством норвежца Руне Андерсена, которая почти восемь лет отслеживала выполнение плана восстановления. Отстранение продлевалось более 15 раз, и лишь в марте 2023 года членство в международной федерации было восстановлено. Теперь сняты и последние санкции.

Возвращение российских атлетов на международную арену идет поэтапно. Осенью 2025 года МОК разрешил международным федерациям начать этот процесс — первыми полноценно допустили россиян с национальной символикой международные федерации тхэквондо и дзюдо.