Голливудская актриса Анджелина Джоли назвала «очень опасным» ограничение свободы самовыражения и разделение общества в США на фоне закрытия шоу комика Джимми Киммела. Об этом пишет Deadline.

В ходе пресс-конференции на кинофестивале в Сан-Себастьяне, приуроченной к показу нового фильма Джоли «Кутюр», один из репортеров спросил, чего она опасается в отношении своей страны в настоящий момент.

«Это, очевидно, очень сложный вопрос. Скажу лишь, что я люблю свою страну, но в настоящий момент я не узнаю свою страну. Я всегда вела интернациональный образ жизни — моя семья интернациональна, мои друзья, моя жизнь», — сказала Джоли.

Она также отметила, что считает свое мировоззрение приверженным ценностям равенства и единства.

«Поэтому все, что где-либо разделяет или, конечно же, ограничивает личное самовыражение или лишает кого-либо свобод, на мой взгляд, очень опасно», — пояснила Джоли.

По словам актрисы, в наступившие «серьезные времена» следует проявлять осторожность и быть аккуратными в своих заявлениях.

«Поэтому я буду осторожна на пресс-конференции, но скажу, что, конечно, как все вы и как все, кто нас смотрит, мы живем в очень, очень тяжелые времена», — заключила она.

Несмотря на то, что сама Джоли не уточнила, что именно вызывает у нее тревогу и опасения за ситуацию в США, большинство изданий связали ее слова с закрытием шоу Джимми Киммела после шутки в адрес американского президента Дональда Трампа, связанной с убийством правого активиста Чарли Кирка.

После избрания Трампа на пост главы государства Джоли открыто критиковала его политику в отношении мигрантов — в 2017 году актриса опубликовала в The New York Times колонку, в которой выразила уверенность, что «политика в отношении беженцев должна основываться на фактах, а не на страхе». Ее отец, актер Джон Войт, в свою очередь, является сторонником действующего американского лидера — в мае он сообщил в соцсетях, что представил Трампу план по поддержке национальной киноиндустрии.