Американский телеканал АВС, принадлежащий Walt Disney Company, на неопределенный срок приостановил выпуск ежедневного вечернего шоу ведущего Джимми Киммела после его комментариев об убийстве консервативного политического активиста Чарли Кирка.

Телеканал сообщил о приостановке шоу «Jimmy Kimmel Live!» («Джимми Киммел в прямом эфире») вечером 17 сентября, незадолго до его выхода в эфир. По данным источников CNN, в это время гости программы уже направлялись в театр El Capitan в Голливуде, где проходят съемки шоу. Некоторые зрители больше часа простояли в очереди, прежде чем им объявили об отмене выпуска. При этом еще днем коллеги Киммела в обычном режиме работали над новыми эпизодами, рассказал собеседник CNN.

По словам другого источника телеканала, шоу «Jimmy Kimmel Live!» не отменено окончательно, но сроки его возобновления не определены. Компания Disney следит за ситуацией и не исключает возможность возвращения шоу в ближайшие несколько дней, утверждает источник The Wall Street Journal (WSJ), знакомый с ситуацией.

Решение приостановить шоу Джимми Киммела приняли гендиректор Disney Робертом Айгер и глава телевизионного подразделения компании Дана Уолден, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на два источника.

Шоу Джимми Киммела выходило на АВС с 2003 года. Несмотря на название, оно транслируется не в прямом эфире, а записывается примерно за два часа до показа. Киммел был лицом телеканала, проводил церемонии вручений премий «Оскар» и «Эмми».

Что сказал Киммел

Киммел, часто критикующий в своем шоу президента США Дональда Трампа, в эфире от 15 сентября высказался об убийстве Чарли Кирка и высмеял реакцию американского лидера на это событие.

«В эти выходные мы достигли новых минимумов, когда банда MAGA [сторонники Трампа, использующие его предвыборный лозунг Make America great again ― «Вернем Америке былое величие»] отчаянно пыталась представить парня, убившего Чарли Кирка, кем угодно, только не одним из них, и делала все возможное, чтобы заработать на этом политические очки», — сказал Киммел.

Он также обратил внимание, что Трамп начал рассказывать о строительстве бального зала в Белом доме после того, как один из репортеров спросил, как президент держится после убийства его друга Чарли Кирка.

«Я думаю, очень хорошо, ― ответил Трамп журналисту. ― И кстати, вы видите тут грузовики. Они только что начали строительство нового бального зала для Белого дома, которого добивались около 150 лет. И это будет нечто прекрасное. Это будет совершенно великолепное сооружение».

Киммел показал фрагмент этого интервью, пошутив, что Трамп находится на «четвертой стадии горя: строительстве». Ведущий добавил, что «взрослый человек не так оплакивает убийство человека, которого он называл другом, ― так четырехлетний ребенок оплакивает золотую рыбку».

В эпизоде шоу, который вышел 11 сентября, после убийства Чарли Кирка, Киммел назвал США «глубоко разделенной страной» и обвинил Трампа в том, что тот не смог объединить общество на фоне трагических событий, в отличие от своих предшественников ― Билла Клинтона, Джорджа Буша ― младшего, Барака Обамы и Джо Байдена.

Сразу после убийства Кирка Киммел опубликовал в соцсетях пост с соболезнованиями родным активиста.

«Вместо того, чтобы гневно указывать пальцем друг на друга, давайте хотя бы на один день согласимся, что стрелять в другого человека — это ужасно и чудовищно», — написал он.

Ведущий добавил, что его семья «посылает любовь» всем «детям, родителям и невинным людям, которые становятся жертвами бессмысленного насилия с применением огнестрельного оружия».

«Больной придурок»: реакция властей США

После высказываний Киммела о «банде MAGA» глава Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендан Карр пригрозил телеканалу АВС последствиями, а также призвал вещателей убирать или вытеснять «мусорный» контент, чтобы избежать штрафов или отзыва лицензии.

Карр назвал происходящее вокруг шоу Киммела «серьезной проблемой» для Disney, которую FCC может решить «как простым, так и сложным путем». После этого крупные вещатели Nexstar Media Group и Sinclair, владеющие филиалами ABC по всей стране, заявили о прекращении трансляции шоу Джимми Киммела. Компания Sinclair призвала ведущего извиниться и сделать «значимое личное пожертвование» семье Кирка и его политической группе.

По данным источников NYT, Киммел планировал ответить на критику в свой адрес во время эфира 17 сентября, но руководство Disney решило приостановить шоу до начала съемок.

Президент США приветствовал отстранение Джимми Киммела от эфира, назвав это «отличными новостями для Америки».

«Поздравляю ABC с тем, что наконец-то набрались смелости сделать то, что нужно было сделать. У Киммела нулевой талант, а рейтинги даже хуже, чем у [комика Стивена] Колбера, если такое возможно», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Кроме того, он призвал телеканал NBC уволить ведущих вечерних комедийных шоу Джимми Фэллона и Сета Майерса, которые также часто высмеивают американского лидера. Трамп назвал их «полными неудачниками», чьи рейтинги «тоже ужасны».

Официальный канал Белого дома в соцсети Х, публикующий оперативные комментарии, назвал Джимми Киммела «больным придурком», добавив, что телеканал АВС «сделал своим зрителям одолжение», приостановив шоу ведущего.

В июле телекомпания CBS объявила о закрытии вечернего сатирического шоу Стивена Колбера, которое выходило с 2015 года. Последние выпуски программы выйдут в мае 2026 года. Представители CBS объяснили такое решение финансовыми причинами «на фоне сложной ситуации в этом временном слоте». Телеканал заверил, что оно «никак не связано с рейтингами, содержанием шоу или другими процессами» в компании Paramount, владеющей CBS. Решение закрыть шоу Колбера было принято через несколько недель после того, как Paramount Global согласилась выплатить $16 млн для урегулирования судебного спора с Трампом из-за интервью с бывшим вице-президентом США Камалой Харрис в программе «60 минут». Колбер назвал это «большой и жирной взяткой».

Увольнения в американских СМИ после убийства Кирка

После убийства Чарли Кирка телеканал MSNBC уволил старшего политического аналитика Мэтью Дауда, который заявил, что активист распространял «язык ненависти».

«Ненавистнические мысли приводят к ненавистническим словам, которые затем приводят к ненавистническим действиям. Нельзя просто остановить эти ужасные мысли, которые у вас возникают, а затем произносить эти ужасные слова и не ожидать, что произойдут ужасные действия», — сказал Дауд.

Президент MSNBC Ребекка Катлер извинилась за высказывания аналитика, назвав их «неуместными, бестактными и неприемлемыми». Сам Дауд тоже принес извинения, пояснив, что «никоим образом не намеревался обвинять Кирка в этом ужасном нападении».

Обозреватель Washington Post (WP) Карен Аттиа сообщила, что ее уволили из газеты после 10 лет работы из-за серии постов в соцсетях о необходимости контроля над оборотом оружия в США и о том, что в стране сочувствуют «белым мужчинам, которые совершают и поддерживают политическое насилие».

В одном из своих сообщений Аттиа привела цитату Кирка о чернокожих женщинах, которым «не хватает мощности мозга, чтобы их воспринимали серьезно». По словам журналистки, в WP заявили, что ее посты неприемлемы, являются «грубым злоупотреблением» и угрожают безопасности коллег Аттиа.

В WP не стали комментировать кадровые вопросы, а профсоюз газеты осудил увольнение журналистки.

31-летний консервативный активист, соучредитель молодежной организации Turning Point USA и соратник Дональда Трампа Чарли Кирк получил смертельное ранение во время выступления в Университете долины Юта 10 сентября.

По обвинению в убийстве арестован 22-летний Тайлер Робинсон. По словам прокурора Юты Джеффри Грея, обвиняемый объяснил свои действия тем, что Кирк распространял «слишком много ненависти».