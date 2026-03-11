Футболист Александр Мостовой рассказал в интервью программе «Легенда» на RTVI, что в середине 2000-х годов пережил ужасный период в жизни.

Мостовой в 1996-2004 годах играл за испанский клуб «Сельта». В 2005-м сыграл один матч за Алавес и завершил карьеру футболиста. Кроме того, в 2004 году Мостовой был отчислен из сборной России во время Чемпионата Европы.

«Период ужасный был. Плюс у меня еще много проблем было в семейной жизни. Поэтому все к одному, знаете, когда ком снежный катится-катится…» — вспоминает Мостовой.

По словам спортсмена, он «что только не видел» в футболе. «В футболе [есть] вот эта картиночка, а что внутри творится там — поверьте мне, вам готовы и ножичек в спинку, и вилочкой…», — утверждает Мостовой.

Спортсмен рассказал, что в те годы вернулся в Москву и «просто забыл про все».

«А Москва 2000-х была не сравнима ни с чем. Лучший город Европы был в 2000-х. Москва кипела, гуляла, и я просто ворвался в эту жизнь, и все. И тоже гулял, кипел, и что только не делал. Я отрывался, просто отрывался. Гулял, наслаждался вот этой жизнью московской», — рассказал Мостовой.

Мостовой называет происходившее с ним тогда нервным срывом. «У меня огромная проблема была в семье, этого же никто не знал», — отметил он.

Спортсмен добавил, что ему предлагали играть в Катаре, но контракт сорвался именно «из-за московской ночной жизни».