Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что присоединение возглавляемой им ранее страны к НАТО может иметь катастрофические последствия и способно спровоцировать полномасштабный гражданский конфликт. Такое мнение он высказал в беседе с журналистами, видеозапись которой распространило РИА Новости.

«Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне», — сказал Янукович.

Бывший украинский лидер также заверил, что «целенаправленно работал по сближению Украины с Евросоюзом», но якобы столкнулся с высокомерием со стороны европейских лидеров.

«Партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно: не проявляли понимания сложности экономической ситуации на Украине. Прямо скажу — высокомерность проявляли», — отметил он.

При этом он воздержался от приведения конкретных примеров некорректного поведения европейских переговорщиков.

Заявления Януковича прозвучали на фоне высказываний президента России Владимира Путина в ходе заседания глав государств ШОС 1 сентября. Он, в частности, обозначил в качестве ключевого фактора начала военной операции систематические попытки западных стран интегрировать Украину в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что Москва многократно предупреждала о неприемлемости расширения альянса на восток, поскольку это создает прямые риски для национальной безопасности России.

Помимо этого Путин акцентировал, что истоки конфликта связаны с событиями 2014 года, которые он охарактеризовал как инспирированный Западом государственный переворот. По его словам, устойчивое урегулирование требует устранения глубинных причин кризиса, включая создание равновесной системы безопасности.

«Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины, <…> восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности»,— отметил он.

С ноября 2013 года по февраль 2014-го Украина охвачена протестами, известными как Евромайдан. Люди вышли на улицы, не согласившись с отказом президента Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Изначально протестующие требовали евроинтеграции, но позже их целью стала отставка власти. В феврале 2014 года Януковича свергли, а 25 мая того же года на выборах президентом стал Петр Порошенко.