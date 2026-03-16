В Ярославле семиклассник с помощью нейросети создал видео, где его учительница математики превращается в полуголого мужчину. Та отсудила у родителей мальчика 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областного суда.

Инцидент произошел в феврале 2024 года. Школьник, как отмечает суд, тайно снял на видео педагога во время ее работы, а затем с помощью ИИ превратил запись в ролик, где она «превращается в мужчину с обнаженным торсом атлетического сложения». Сгенерированную запись учащийся опубликовал в чате класса в одном из мессенджеров.

Учительница обратилась в суд, подчеркнув, что это видео «порочит ее облик, формирует негативное общественное мнение о ней как о человеке и педагоге». Она также рассказала, что после произошедшего не хотела идти в класс и «чувствовала на себе косые взгляды детей», а ее авторитету был «нанесен урон».

Родители мальчика иск не признали. Они не отрицали, что сын снял и обработал видео, однако настаивали на том, что сюжет он не придумывал — просто применил «трендовый эффект», а сам ролик не носит порочащего характера. Также заявили, что у педагога личная неприязнь к их сыну и отношения не сложились с самого начала.

Суд с этими доводами не согласился и пришел к выводу, что «истцу по вине семиклассника, распространившего сведения, порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию, причинены нравственные страдания».

В итоге с каждого из родителей он взыскал по 10 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

В феврале 2025 года глава комитета Госдумы по информации и связи Сергей Боярский заявил, что властям стоит активнее работать над ограничительными мерами, которые защитят граждан от мошенников, которые используют дипфейки.

По его словам, в России активно ведется работа над законами в этой сфере, однако признал, что они с коллегами «немного опоздали».

В июне того же года аналитики компании BI.Zone AntiFraud сообщили, что в России в 2,3 раза выросло число случаев мошенничества с использованием ИИ. При этом почти 80% жертв таких схем попытались перевести мошенникам средства.