18-летняя российская туристка погибла в результате столкновения скоростного катера с рыбацкой лодкой на юге Таиланда, возле острова Пхи-Пхи. Информацию о смерти девушки подтвердило Генеральное консульство РФ на Пхукете.

По данным пхукетского офиса Департамента связей с общественностью (PR Phuket), речь идет о катере туристической компании A Nature Time. Спидбот Koravich Marine столкнулся с рыболовецким судном Pichai Samut 1. На борту туристического судна находились 50 русскоговорящих туристов, три члена экипажа и два гида — тайский и иностранный.

Третий региональный центр защиты национальных интересов Таиланда на море (ThaiMECC 3) сообщает, что пострадали по меньшей мере 22 человека, включая трех местных жителей и 19 иностранцев, национальность которых не уточняется. СМИ пишут, что это россияне.

В результате столкновения один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, говорится в отчете организации. Еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Газета Thairath уточнила, что погибла одна пассажирка — 18-летняя Елизавета Старых. Информацию о гибели девушки подтвердил ТАСС генеральный консул России на Пхукете Егор Иванов.

«В генеральное консульство поступила информация о гибели гражданки РФ. Продолжаем выяснять обстоятельства этого инцидента», — сообщил он.

Большинство пострадавших туристов госпитализированы в больницу Vachira Phuket Hospital на Пхукете, сообщил провинциальный отдел турполиции.

По данным телеграм-канала «Реальный Пхукет», спидботы той же компании A Nature Time, несколько раз менявшей название, ранее неоднократно попадали в похожие инциденты. В частности, в мае 2023 года четыре россиянина серьезно пострадали в результате столкновения катера с навигационной вышкой у пирса в Чалонге.

В январе 2025 года российская туристка получила травму спины из-за сильной качки во время морской экскурсии на спидботе. В апреле 2025 года туристы из России и Казахстана получили ожоги при пожаре на катере той же турфирмы: он загорелся, когда капитан и механик пытались своими силами починить сломавшийся двигатель.