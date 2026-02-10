Неправильное сжигание чучела на Масленицу грозит не только административными штрафами, но и уголовной ответственностью, предупредил юрист в сфере энергетики и жилищного права, научный сотрудник Отдела права ИФИП УрО РАН Виктор Балакаев. В разговоре с «Постньюс» он отметил, что в отдельных случаях штрафы могут достигать 30 тыс. рублей.

Эксперт напомнил, что разводить открытый огонь запрещено в определенных местах: около автомобильных дорог, железнодорожных путей, путепроводов (ближе 10 метров) и в лесах.

По словам Балакаева, в феврале и марте 2026 года в некоторых регионах может действовать особый противопожарный режим, в рамках которого разводить огонь запрещено даже на дачных участках. В частности, в Москве не разрешается проводить мероприятия с открытым огнем на озелененных территориях.

Правила распространяются на всю страну, нарушителей могут оштрафовать на сумму до 30 тыс. рублей.

Кроме того, Масленицу нельзя использовать как предлог для иных акций или символических действий, подчеркнул эксперт. Балакаев утверждает, что, согласно судебной практике, поджоги в публичных местах могут квалифицировать как мелкое хулиганство, а в отдельных случаях как уголовное преступление.

Юрист обратил внимание, что сжигание чучел, похожих на представителей тех или иных социальных групп, могут расценить как разжигание социальной вражды (ст. 282 УК РФ).

Ранее член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров рассказал, что за нарушение правил пожарной безопасности при сжигании чучела на Масленицу может грозит штраф до 400 тыс. рублей.

Машаров отметил, что если пострадавших при неправильном сжигании чучела нет, то размеры штрафов для граждан составят от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для ИП — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, для организаций — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.

При пожаре размер максимального штрафа достигает 800 тыс. рублей. Если пожар приведет к жертвам, то организатору мероприятия, где жгли чучело, могут выписать штраф до 2 млн рублей. Работу ИП или юрлица в таком случае могут приостановить сроком до 90 дней.

Если пожар, приведший к жертвам, устроило физлицо, ему могут предъявить обвинения в причинении тяжкого вреда по неосторожности (ст. 118 УК).