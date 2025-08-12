Суд в Южной Корее выдал ордер на арест бывшей первой леди страны Ким Кон Хи, супруги бывшего президента республики Юн Сок Ёля. Женщину обвиняют в причастности к махинациям с ценными бумагами, вмешательстве в выборы и получении взяток, передает агентство Yonhap.

Согласно информации агентства, бывшей первой леди Южной Кореи Гон Хи предъявлен обширный список обвинений. Следствие установило ее причастность к манипуляциям с акциями южнокорейского дилера BMW — компании Deutsch Motors в период с 2009 по 2012 год. Помимо финансовых нарушений, супруга экс-президента подозревается в незаконном влиянии на избирательные процессы: сначала на довыборах в парламент 2022 года, а затем и на всеобщих выборах 2024 года.

Внимание следствия также привлекли коррупционные эпизоды, связанные с получением Гон Хи дорогостоящих подарков от Церкви объединения в обмен на различные деловые услуги. В общей сложности специальный прокурор собрал доказательства по 16 пунктам обвинения. Однако, как передает Yonhap, во время допроса обвиняемая отвергла все выдвинутые против нее обвинения.

В конце 2024 года Юн Сок Ёль, который на тот момент занимал пост президента Южной Кореи, объявил военное положение, что спровоцировало массовые протесты населения. Под давлением общественности и после оперативного решения парламента, проголосовавшего за отмену чрезвычайного положения, глава государства был вынужден отозвать свой указ. Однако политический кризис на этом не завершился — вскоре законодательное собрание страны инициировало процедуру импичмента президента. Конституционный суд утвердил импичмент 4 апреля.

В середине января Юна поместили под стражу — следствие пошло на такую меру после того, как он проигнорировал несколько официальных вызовов на допрос. В марте после двух месяцев следственных действий мера пресечения в отношении политика была отменена.

В июле Юн Сок Ёль был повторно заключен под стражу в рамках расследования его действий по введению военного положения. Ордер на арест был выдан по ходатайству специального прокурора Чо Ын Сока, который обосновал необходимость такой меры риском возможного уничтожения обвиняемым вещественных доказательств.