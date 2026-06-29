Заблокированные в Персидском проливе из-за войны в Иране 14 млн баррелей иракской нефти прошли через Ормузский пролив за последние 10 дней благодаря ослаблению транзитных ограничений на фоне перемирия Вашингтона и Тегерана. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания перемещений танкеров.

Перевозившие нефть из Ирака суда покинули залив во второй половине июня, чтобы доставить груз покупателям в Азии, Европе и США. По данным Bloomberg, речь идет о всех застрявших грузах из Ирака, которые загрузили с конца февраля.

Издание пишет, что блокада судов ударила по финансовому положению Ирака сильнее, чем по другим странам Персидского залива. В этом свете власти страны приняли решение интенсифицировать усилия по повышению квот на добычу нефти в рамках ОПЕК, чтобы получить возможность компенсировать потерянные нефтяные доходы.

Для наращивания добычи Ирак также приступил к загрузке дополнительных танкеров на нефтяном терминале в Басре на севере залива. Несмотря на это, нехватка хранилищ и ограничение доступа к танкерам привели к сокращению общего объема добычи.

По информации Bloomberg, за июнь танкеры загрузили около 6 млн баррелей нефти из Ирака, при этом одно судно в настоящий момент пришвартовано в Басре. Как пишет издание, это больше, чем за два предыдущих месяца, но все еще лишь небольшая доля от того, что Ирак экспортировал ежемесячно до начала конфликта США и Ирана, — около 100 млн баррелей.