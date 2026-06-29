Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин «доложил руководству страны» о подходах стран «евротройки» по украинскому кризису. Об этом сам дипломат сообщил в интервью RTVI в ответ на просьбу рассказать, как прошла его встреча с послами Германии Александром Графом Ламбсдорффом, Франции Николя де Ривьером и Великобритании Найджелом Кейси 11 июня.

По итогам этой встречи и МИД России, и «евротройка» выпустили свои заявления, а посол Франции Николя де Ривьер, покидая Смоленскую площадь, отдельно добавил, что это была «хорошая дискуссия» (цитата по ТАСС).

«Вы знаете, я бы всё-таки охарактеризовал эту дискуссию как содержательную в том смысле, что с российской стороны была изложена наша принципиальная позиция, наша принципиальная линия на урегулирование украинского конфликта путём устранения его известных первопричин», — уточнил Михаил Галузин в беседе с RTVI.

По его словам, «первопричины эти — это создание Североатлантическим блоком через Украину неприемлемых угроз для безопасности России на западном направлении и это тотальное подавление прав, законных прав и интересов русского и русскоязычного населения Украины, канонической Русской православной церкви (Украинской православной церкви, ранее — УПЦ Московского патриархата. — Прим. RTVI)«.

«Я в полной мере изложил позицию российской стороны. Но, собственно говоря, беседу-то мы провели по просьбе упомянутых трёх глав дипмиссий для того, чтобы выслушать их подходы. И, соответственно, об этих подходах было доложено руководству страны», — сказал замглавы российского МИД.

В Москве настаивают, что подходы европейских стран, которые повторяют посыл заявления Фридриха Мерца, Эмманюэля Макрона и Кира Стармера по итогам их встречи с Владимиром Зеленском в Лондоне 7 июня, «носят ультимативный и неприемлемый характер».

«И, собственно говоря, внимание моих собеседников было обращено на то, что язык ультиматумов, — а именно таков язык лондонского заявления в отношении России, — априори непроходной и неприемлемый. Вот, собственно, и все», — заключил замминистра иностранных дел России.

На Смоленской площади также прокомментировали тему с поиском единого переговорщика от Европы для контактов с Россией по Украине.

«Вы знаете, мы всё, что имели сказать на эту тему, уже сказали, и, соответственно, президент Российской Федерации, министр иностранных дел уже не раз говорили о том, что для нас тот хороший переговорщик, который не наговорил и не сделал гнусностей в отношении России в предшествующий период. Ну вот, если таковой найдётся и если в его или в её услугах будет необходимость, то, наверное, такой переговорщик появится», — сказал Михаил Галузин.

По итогам разговора на Смоленской площади Германия, Британия и Франция выпустили совместное заявление — в нем «евротройка» осудила недавнюю эскалацию на Украине, в которой обвинила Москву, и «усилившиеся дезинформационные кампании».

«В ответ на позицию российской стороны послы изложили основные положения лидеров стран Е3 от 7 июня, включая поддержку призыва президента Зеленского к прямым переговорам между Россией и Украиной при активном участии США и европейских стран с целью добиться прекращения огня и продвинуться к дальнейшим переговорам», — говорилось в заявлении «евротройки».