Работодатель не может официально уволить сотрудника за жалобы и «нытье», так как в Трудовом кодексе нет такой статьи. Об этом в беседе с RTVI рассказал глава международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян. По его словам, руководство, чтобы избавиться от таких работников, может уменьшить ему премию, чтобы человек сам ушел.

Сегодня, 26 декабря, отмечается неофициальный День нытика — праздник, посвященный тем, кто любит жаловаться на жизнь, работу и другие обстоятельства. По замыслу организаторов, в этот день можно и нужно высказывать все накопившиеся претензии.

«Начнем с правовой точки зрения. Нельзя уволить человека “за нытье”. Надо это понимать. Как бы ты ни хотел, за то, что человек жалуется, ты не можешь человека уволить», — пояснил эксперт.

Мурадян уточнил, что, к примеру, устные жалобы невозможно использовать как основание для увольнения, поскольку для расторжения трудового договора нужны весомые основания.

«За устную жалобу у нас притянуть нельзя, потому что, когда ты увольняешь человека, должны быть какие-то доказательства, что-то на бумаге. Либо, допустим, если вы в офисе что-то записываете, и человек давал согласие на запись себя в офисе. Но в любом случае, за “нытье” уволить нельзя. Нет такой статьи», — подчеркнул специалист.

Если работодатель все же решится на такой шаг, то уволенный может, к примеру, через 1,5 года обратиться в суд с хорошим юристом и выиграть дело, добавил Мурадян.

«И попросит восстановить себя в должности, и чтобы ему заплатили за те полтора года, что он там не работал, если он другую работу, например, при этом не найдет. Это тоже важно понимать, ведь это упущенная выгода», — сообщил собеседник RTVI.

Однако, продолжил эксперт, несмотря на то, что за «нытье» уволить нельзя, на практике работодатели все же находят способы избавиться от жалобщиков.

«Знаете, как это работает? Вы приходите, работаете первый, второй, третий, четвертый квартал, и ежеквартально у вас есть оценка. Бывают: самооценка, или когда начальник подчиненного оценивает, или когда “оценка 360” — то есть вы оцениваете начальника, он оценивает вас, вы оцениваете коллег, коллеги оценивают вас. И вам просто напихают там достаточно низкий балл для того, чтобы у вас премия была ничтожная, чтобы вы сами захотели оттуда уйти. В таких продуманных компаниях обычно оклад ставят небольшой, а премии ставят очень хорошие, [настоящий] жир», — заявил Мурадян.

Эксперт подчеркнул: даже если человек «ноет», но при этом делает свою работу, то «уволить его тяжело».

«Но если он даже работу свою делает плохо, то его не уволят за “нытье”. Его уволят за то, что он работу плохо сделал», — резюмировал он.

26 декабря основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» юрист Илья Русяев в разговоре с «Абзацем» заявил, что риск увольнения сотрудника возникает, когда недовольство нарушает рабочий процесс и разрушает коммуникацию в коллективе.

По его словам, работодатель может применить меры по статье 192 Трудового кодекса — в их числе замечание, выговор или увольнение. Чаще всего используется пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ о неоднократном неисполнении обязанностей без уважительных причин при наличии действующего взыскания.

При этом Русяев выделил важный юридический нюанс: увольнение сотрудника в этой ситуации будет не за сами претензии, а за повторное нарушение, подтвержденное документами. Поводом для разбирательства могут стать срыв совещания, конфликт, оскорбление коллег, отказ от выполнения задачи или злоупотребление рабочим временем.

Перед каждым взысканием, добавил специалист, работодатель обязан запросить письменное объяснение у сотрудника, дав ему два рабочих дня на ответ согласно статье 193 ТК РФ. Если объяснения нет, то составляется акт. За один проступок можно применить только одно взыскание, а срок для его применения — месяц со дня обнаружения нарушения, не считая периодов болезни и отпуска.