Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал подозреваемого в массовом убийстве 30-летней давности: по данным следствия, для расправы над пятью жертвами он использовал два молотка, нож и вафельницу. На месте преступления остались отпечатки его пальцев. По ним мужчину и вычислили, когда он снова нарушил закон и попал под суд.

Убийство было совершено 23-24 марта 1995 года в квартире на улице Доваторов, где компания знакомых распивала спиртное. На фоне сильного алкогольного опьянения между ними возникла ссора, в ходе которой один из участников застолья из «внезапно возникших личных неприязненных отношений» устроил кровавую бойню.

Всех пятерых собутыльников подозреваемый забил насмерть подвернувшимися под руку предметами. Среди орудий убийства оказались кухонный нож, два молотка и тяжелая металлическая электровафельница. Этими предметами мужчина нанес знакомым множественные удары — причем, как установил Следком, убивал он их поочередно.

От полученных травм все жертвы избиения скончались на месте, а убийца беспрепятственно покинул квартиру и скрылся. По горячим следам вычислить подозреваемого не удалось. Лишь много лет спустя следователи и криминалисты московского ГСУ СК, специализирующиеся на расследовании преступлений прошлых лет, вновь проанализировали собранные по тому делу доказательства и обнаружили новый след.

Еще при первичном осмотре места убийства в квартире были сняты отпечатки пальцев, не принадлежавшие ни одной из жертв. Тогда идентифицировать их обладателя оказалось невозможно, но недавно повторная проверка по базам криминалистического учета выдала совпадение. Дело в том, что за прошедшие годы подозреваемый снова нарушил закон — но уже не ушел от ответственности и попал под суд.

Предприняв необходимые меры для розыска мужчины, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что он находится на Ставрополье. Там он был задержан, а потом доставлен в Москву для дальнейших следственных действий и на допросе дал признательные показания. Ему уже предъявлено обвинение.

Согласно российскому законодательству (ст. 78 УК РФ), срок давности за умышленное убийство и другие особо тяжкие преступления истекает через 15 лет. Однако при наличии отягчающих обстоятельств — например, особой жестокости, — это ограничение не действует. Вопрос о привлечении к уголовной ответственности в таких случаях решается на усмотрение суда.

Аналогичный подход применяется ко всем делам об убийствах, обстоятельства которых предполагают высшую меру наказания (до 1997 года — смертную казнь, сейчас — пожизненное лишение свободы). Если суд решает даже по истечении срока давности привлечь обвиняемого к уголовной ответственности за убийство, УК РФ предусматривает только одно смягчение: приговор уже не может быть пожизненным.