ФСБ по Москве и Московской области задержала первого заместителя главы Сергиево-Посадского городского округа, начальника управления сельского хозяйства местной администрации, двух его подчиненных, а также директора муниципального бюджетного учреждения, который также является депутатом этого городского округа. Их подозревают в хищении бюджетных средств, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В УФСБ отметили, что «правоохранительными органами проводятся оперативные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений».

По данным, предоставленным следствием, группа, в состав которой, как утверждается, входили сотрудники администрации, получала денежное вознаграждение за то, чтобы способствовать победе аффилированных коммерческих структур в конкурсах на получение муниципальных контрактов, а также оказывала им общее покровительство впоследствии.

В частности, как сообщается, были зафиксированы факты заключения от имени администрации, в том числе через подведомственные муниципальные бюджетные учреждения, фиктивных договоров с коммерческими организациями, которые не исполняли принятые на себя обязательства.

При этом, согласно материалам, должностные лица, действуя в интересах предпринимателей, обеспечивали подписание актов о приемке якобы выполненных работ. После этого, по версии следствия, денежные средства обналичивались и делились между участниками группы.

Также в УФСБ сообщили о выявлении схем хищения бюджетных средств первым заместителем главы и начальником управления сельского хозяйства. По имеющимся данным, хищения, как предполагается, осуществлялись в процессе назначения повышенных премиальных выплат сотрудникам, а также при оформлении документации на фиктивные командировочные расходы.

В пресс-службе спецслужбы уточнили, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 (мошенничество), 290 (получение взятки), 291 (дача взятки) и 291.1 (посредничество во взяточничестве) УК РФ.