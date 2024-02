МИД России располагает информацией о том, что Великобритания и США «выполняли роль наводчиков», снабжая Украину координатами целей, а британские спецслужбы координировали атаки по Черноморскому флоту России. Об этом RTVI заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Фиксировали, что британцы вместе с США выполняли роль наводчиков, снабжая киевский режим координатами целей. Что касается терактов в отношении Черноморского флота [ВМФ России], то они проходили буквально под руководством британских спецслужб», — сказала Захарова RTVI, комментируя информацию об участии британского адмирала Тони Радакина в разработке стратегии атак по российским военным кораблям в Черном море.

Помимо того, МИД России «неоднократно указывал на доказательства следов британских спецслужб в антироссийской активности и в боевых действиях на Украине, а также в осуществлении терактов», добавила дипломат.

«Да и вообще надо ставить вопрос не о вовлеченности Британии в отдельные эпизоды конфликта на Украине, а о развязывании и участии Лондона в антироссийской гибридной войне», — заключила Мария Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал RTVI публикацию в The Times о том, что начальник штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин помогал украинским военным, в том числе планировать атаки на российские корабли. По словам Пескова, «не секрет», что британцы по-разному помогают Украине. «И людьми на месте, и разведданными, и так далее и тому подобное. То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт», — сказал пресс-секретарь президента России RTVI.

Последняя неделя февраля 2024 года была насыщена информацией о действиях западных военных на Украине. Так, The New York Times написал о 12 украинских базах на границе с Россией, которые построили при помощи ЦРУ. Газета Financial Times, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника из оборонной сферы рассказала, что на Украине находятся служащие западных спецподразделений.