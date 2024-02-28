Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на конференции в Париже, произвел сенсацию. Он признал, что в странах ЕС и НАТО начали реально обсуждать вопрос отправки своих военных на Украину. Это вызвало бурную реакцию — многие западные лидеры поспешили откреститься от этой идеи. Примечательно, что почти одновременно в СМИ появились утечки о деятельности западных спецслужб и иностранных граждан на Украине. RTVI разбирался, какие военные специалисты западных стран могут уже находиться на Украине.

12 баз ЦРУ на границе с Россией

Американская газета The New York Times (NYT) выпустила статью о том, что еще задолго до начала полномасштабного конфликта на Украине активно действовало Центральное разведывательное управление США.

«Расположенная в густом лесу украинская военная база выглядит заброшенной и разрушенной, ее командный центр представляет собой сгоревшую оболочку. Но это над землей. Недалеко незаметный проход спускается в подземный бункер, где группы украинских солдат отслеживают российские шпионские спутники и подслушивают разговоры между российскими командирами», — рассказывает издание.

Этот бункер — «секретный центр «нервной сети» вооруженных сил Украины». При этом «база почти полностью финансируется и частично оснащена ЦРУ», пишут репортеры NYT.

«На одном экране красная линия следовала по маршруту БПЛА, проходящего сквозь российскую ПВО от точки в центральной Украине до цели в российском городе Ростове», — говорится в статье.

Согласно публикации, за последние восемь лет при поддержке ЦРУ вдоль границы с Россией была создана целая сеть шпионских баз, включающая в себя 12 секретных объектов.

«Они просто не признали это официально»

Другие откровения опубликовали в газете Financial Times (FT). Высокопоставленный европейский чиновник из оборонной сферы сообщил изданию, что на Украине и так находятся служащие западных спецподразделений.

«Все знают, что на Украине есть западные спецназовцы — они просто не признали это официально», — пояснил источник FT.

28 февраля вышла еще одна статья в The Washington Post — о воюющих на стороне Украины добровольцах. С начала боевых действий «под знамена Киева» перешли тысячи сочувствующих, в основном из стран Запада и даже постсоветских республик. Согласно публикации, в составе иностранного легиона воюет около 20 тыс. иностранцев из 50 государств.

Ранее специальный корреспондент RTVI Алексей Сочнев пообщался с бывшим бойцом иностранного легиона Украины, гражданином США с позывным Maverick. Он рассказал, зачем иностранцы едут воевать на Украину, из каких стран их больше всего и с какими проблемами они сталкиваются.

По словам научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрия Стефановича, западные специалисты могут помогать Украине в управлении дальнобойными ракетами. «С высочайшей долей вероятности полетные задания для ракет большой дальности вводят западные советники», — сказал эксперт в беседе с RTVI.

«Таким образом, с одной стороны, обеспечивается соблюдение согласованных географических ограничений на применение западного оружия. Однако, с другой стороны, иностранцы напрямую участвуют в нанесении ударов по российским целям», — допускает Стефанович.

Вряд ли кто из военнослужащих стран Евросоюза поедет на передовую, считает сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев. Но если поедут, то «это станет подарком для русской армии». Полетаев провел параллель с операцией французских вооруженных сил «Бархан», которая проводилась с 2014-го по 2022 год в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере. По его словам, в ходе этой операции потери среди французских солдат были меньше, чем у ВСУ в день. «Африканские потери при этом стали для Франции достаточно чувствительными, чтобы операцию «Бархан» свернуть», — пишет военный эксперт.

При этом он допустил, что страны ЕС могут разместить ограниченные контингенты вдали от фронта. «Отдельные гарнизоны могли бы создавать локальные зоны ПВО над авиабазами (в случае передачи и размещения на Украине F-16), над военными производствами западных компаний (если их создание перейдет когда-нибудь в практическую плоскость), над некоторыми логистическими узлами (если перед ними встанет реальная угроза уничтожения)», — отметил Сергей Полетаев.

Что обсуждали в Париже

26 февраля в Париже прошла конференция по Украине, организованная президентом Франции. Согласно неназванному источнику AFP в офисе Макрона, мероприятие должно было развеять впечатление, что Украина сталкивается с проблемами на поле боя.

При этом обсуждение возможной отправки военных НАТО и Евросоюза в зону конфликта велось еще до начала конференции. Перед встречей европейских лидеров премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что такая возможность рассматривается.

«Я ограничусь тем, что скажу, что ряд государств-членов НАТО и ЕС рассматривают возможность отправки своих войск на Украину на двусторонней основе», — сказал политик, не уточнив, о каких странах идет речь.

При этом сам Фицо, как и правительство Словакии, не собирается направлять своих военных на Украину. И вообще такая тема вызывает у него «мурашки по спине».

По итогам встречи в Париже Эммануэль Макрон заявил, что отправку сухопутных войск стран ЕС на Украине нельзя исключать, однако консенсуса по этому вопросу сейчас нет.

«Сапоги на земле — не вариант»: как отреагировали на слова Макрона

Это заявление французского лидера вызвало бурную реакцию как в России, так и за рубежом.

«Есть устойчивое ощущение, что президент Франции в принципе не отдает отчета ни в том, что говорят его подчиненные, ни в том, что произносит сам», — написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На Западе к идее отнеслись скептически — в Великобритании, Германии, Польше и других странах подтвердили, что планов направлять своих военнослужащих на Украину у них нет.

«Сапоги на земле — не вариант для Германии», — сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Вечером 27 февраля французским высокопоставленным чиновникам пришлось скорректировать посыл Эммануэля Макрона. Министр обороны страны Себастьян Лекорню объяснил, что «вопрос о войне с Россией не стоит», но в Париже «ничего не исключают». Однако, по его мнению, это «не является ни проявлением слабости, ни эскалацией».

Глава МИД Франции также внес конкретику в мысль французского президента. Он заявил, что Макрон имел в виду отправку войск для выполнения конкретных задач: помощи в разминировании, производстве оружия и обеспечении кибербезопасности.

Заявления Макрона о возможности отправки войск на Украину следует воспринимать как «попытку прозондировать реакцию партнеров и реакцию России». Об этом в беседе с RTVI сказал директор Центра комплексных и европейских исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его мнению, это также позволяет начать дискуссию о возможных действиях союзников Киева в случае, если положение Украины ухудшится.

Что касается дальнейшей эскалации конфликта со стороны НАТО, то она весьма вероятна, если в обозримой перспективе «возникнет угроза поражения Украины», считает эксперт.

«Пока такой угрозы нет. Мы видим, что соотношение сил по линии фронта изменилось в пользу России, и продвижение российских войск — самое быстрое с осени 2022 года, но в то же время не позволяющее ожидать скорого окончания конфликта», — заключил Кашин.