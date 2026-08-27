Госзакупка Управления делами президента РФ на 120 сувенирных ручек Montegrappa за 8,16 млн рублей — по 68 тысяч за штуку — пропала из свободного доступа в Единой информационной системе (ЕИС). Ранее RTVI вместе с проектом «Тендерскоп» рассказывал, что ведомство купило ручки в цветах российского флага у единственного поставщика по цене почти вдвое выше рыночной. Теперь ни саму закупку, ни карточку заказчика в системе найти не удается.

Страница закупки (№ 32515236448) по прямой ссылке в ЕИС больше не открывается — система выдает сообщение «Запрашиваемая страница временно недоступна», обнаружил проект «Тендерскоп».

Не отображается и карточка самого Управления делами президента: ни по прямой ссылке, ни через поиск по ИНН 7710023340, который выдает ноль результатов.

О самой закупке RTVI и «Тендерскоп» рассказали осенью 2025 года. Управделами купило 120 шариковых ручек FORTUNA «Триколор» в акриловом корпусе на 8,16 млн рублей — по 68 тысяч за штуку. Закупка прошла у единственного поставщика, но кто им стал, в документах не раскрывается.

Судя по закупочной документации, начальная цена договора составляла 8,16 млн рублей, средняя по трем ценовым источникам — 8,596 млн, а коэффициент вариации цен — 4,44%. Заказчиком выступило подведомственное ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента РФ», закупка шла по 223-ФЗ.

Ручки отсылают к линейке Montegrappa Fortuna Tricolore, которую итальянская мануфактура выпускает в цветах российского флага и продает как премиальный подарок. Montegrappa — один из самых известных производителей письменных принадлежностей в мире; фирму основали в 1912 году в Бассано-дель-Граппа, и она называет себя старейшей ручной мануфактурой перьевых ручек в Италии.

«Тендерскоп» сравнил цену из контракта с рыночной. Похожая шариковая Montegrappa Fortuna «Российский триколор» — с акриловой смолой и латунными деталями под палладием — продается в российских интернет-магазинах по 53 тысячи и по 45 500 рублей. То есть при закупке у единственного поставщика ручки обошлись примерно на 29% дороже верхней рыночной цены и почти на 49% — нижней.

Есть у Montegrappa и модель подороже — перьевая ручка «Российский рубль» примерно за 450 тысяч рублей, но в этот тендер она не вошла.