Управделами делами президента России закупило 120 шариковых ручек FORTUNA «Триколор» в акриловом корпусе на сумму 8,16 млн — по 68 тысяч рублей за штуку. RTVI ознакомился с данными проекта «Тендерскоп», полученными через портал госзакупок.

Закупка прошла у единственного поставщика. Кто именно им стал, в документах не раскрыто.

Модель отсылает к линейке Montegrappa Fortuna Tricolore производства Италии, которая выпускается в цветах российского флага и позиционируется как подарочный премиальный инструмент письма. Montegrappa — один из самых узнаваемых итальянских производителей письменных инструментов, основанный в 1912 году в Бассано-дель-Граппа на берегу Бренты. Бренд любит подчеркивать, что это старейшая в Италии мануфактура перьевых ручек

«Мы сопоставили цену из контракта с публичными предложениями на рынке. В российских интернет-магазинах шариковая Montegrappa Fortuna «Российский триколор» встречается по 53 тысяч рублей, а также по 45 500 рублей — речь о схожей конфигурации с акриловой смолой и латунными деталями, покрытая палладием. Даже если сравнивать с более высокой из найденных цен, наценка закупки «у единственного» составила порядка 29%; если брать более низкую публичную цену — почти 49%», — говорится в исследовании «Тендерскопа».

В линейке Montegrappa есть и другая модель ручки с российским акцентом — перьевая Montegrappa «Российский рубль», ее цена 450 тысяч рублей. В состав упомянутого тендера она не входит.