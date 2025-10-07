Жители Москвы и Подмосковья всё чаще жалуются на неожиданных гостей — в квартиры через открытые окна залетают летучие мыши. Осенью у этих животных начинается сезон подготовки к спячке: они ищут теплые, темные и укромные места, где смогут пережить зиму. К сожалению, человеческие квартиры им подходят идеально.

По словам зоологов, мыши способны добираться даже до верхних этажей многоэтажек. В панике они мечутся по комнате, но не нападают — просто не могут найти выход. Однако опасность всё же есть: летучие мыши могут быть переносчиками бешенства, смертельно опасного вируса, который передается при укусе или если слюна попадает на поврежденную кожу.

Если животное укусило или поцарапало — сразу обращайтесь в травмпункт. Вакцина от бешенства эффективна только при своевременном введении.

Чтобы избежать встречи с «крылатыми соседями», специалисты советуют:

держать окна закрытыми в сумерках и ночью;

поставить москитные сетки;

не трогать найденных в доме или на балконе мышей — вызвать службу отлова.

Осенью природа буквально стучится к нам в окна. Главное — не паниковать и помнить: летучие мыши не нападают на людей, они просто ищут место, где переждать холод.